عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال 3 أشهر.. Godzilla Vs Kong يحقق 100 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي

Godzilla Vs Kong
Godzilla Vs Kong

في إنجاز طال انتظاره، حقق فيلم Godzilla vs Kong  إيرادات في شباك التذاكر الأمريكي وصلت إلى 100 مليون دولار بعد ما يقرب من 3 أشهر على طرحه. 

إيرادات فيلم Godzilla vs kong

بدء عرض فيلم Godzilla vs kong في السينمات الأمريكية وعبر منصة HBOMAX أول أبريل الماضي، وحقق 32 مليون دولار خلال عطلته الأسبوعية الأولى، وظل محط جذب للجمهور حتى ارتفعت أرقامه سريعا إلى 98 مليون دولار. 

توقف نجاح فيلم Godzilla vs kong قبل حاجز المئة واستمر كذلك لفترة طويلة بسبب طرح العديد من الأفلام الناجحة التي سيطرت على البوكس أوفيس وأرقامه، بحسب موقع فاريتي. 

يعد فيلم Godzilla vs kong هو العمل الثاني الذي يكسر حاجز الـ 100 مليون دولار في زمن الوباء بعد فيلم الصمت الشهير A Quiet Place Part II، فيما حقق عالميا إيرادات وصلت إلى حوالي 442 مليون دولار. 

حقق الجزء السابق من سلسلة أفلام جودزيلا الشهيرة Godzilla: King of the Monsters الذي طرح عام 2019 قبل انتشار وباء كورونا، إيرادات وصلت إلى 386 مليون دولار على مستوى العالم. 

txt

Godzilla vs. Kong يقترب من تحقيق 400 مليون دولار عالميا

txt

أرقام البوكس أوفيس.. إيرادات Godzilla Vs Kong تقترب من 300 مليون دولار عالميا

Godzilla vs kong  تكلفت ميزانية إنتاجه حوالي 200 مليون دولار، وأخرجه آدم وينجارد، تدور أحداثه خلال حوالي ساعتين من الزمن، ويشهد  مجموعة من المشاحنات والحرب المحتومة بين اثنين من الوحوش التي تهدد استقرار العالم، بتقنيات مثيرة للمشاهدين.

طرح فيلم Godzilla vs kong على منصة HBO MAX، 31 مارس، بعد أيام من طرحه في السينمات، وجاءت ردود الفعل إيجابية، بعدما أحدث حالة من البهجة والنشاط في قلوب المشاهدين، بمؤثرات الصوتية الخاصة ومشاهد القتال المثيرة بين الوحوش العملاقة بحسب وصف موقع Deadline الأمريكي.

Godzilla Vs Kong إيرادات جودزيلا إيرداتا Godzilla Vs Kong البوكس اوفيس السينما الأمريكية

ترشيحاتنا

السيسي: اتفقت مع رئيس وزراء اليونان على تشجيع تدفق الاستثمارات فى مصر

عضو زراعة النواب يكشف أهمية مشروع الربط الملاحي بين دول حوض النيل

غياب ثلاثي المنتخب الألماني عن التدريبات قبل مواجهة المجر بـ يورو 2020

عيد الأضحى 2021.. عدد أيام الأجازة وقرار الأوقاف من إقامة صلاته

يشمل الكل وفجائي..أستاذ قانون جنائي يكشف عن تحرك تجاه الموظف متعاطي المخدرات

بوتين: خطر كورونا لم يتراجع والوضع سيئ في بعض المناطق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

في تصنيع المفرقعات.. الإعدام شنقا لـ فني هندسي بمجلس وزراء الإخوان

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر

أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

بعد تصديق السيسي .. فصل الموظف من الخدمة حال امتناعه عن إجراء تحليل المخدرات المفاجئ أثناء العمل

الملء الثاني وبيع المياه لإسرائيل .. مفاجآت وزير الري عن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

فيديو

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ