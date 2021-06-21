خلال 3 أشهر.. Godzilla Vs Kong يحقق 100 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي

في إنجاز طال انتظاره، حقق فيلم Godzilla vs Kong إيرادات في شباك التذاكر الأمريكي وصلت إلى 100 مليون دولار بعد ما يقرب من 3 أشهر على طرحه.

إيرادات فيلم Godzilla vs kong

بدء عرض فيلم Godzilla vs kong في السينمات الأمريكية وعبر منصة HBOMAX أول أبريل الماضي، وحقق 32 مليون دولار خلال عطلته الأسبوعية الأولى، وظل محط جذب للجمهور حتى ارتفعت أرقامه سريعا إلى 98 مليون دولار.

توقف نجاح فيلم Godzilla vs kong قبل حاجز المئة واستمر كذلك لفترة طويلة بسبب طرح العديد من الأفلام الناجحة التي سيطرت على البوكس أوفيس وأرقامه، بحسب موقع فاريتي.

يعد فيلم Godzilla vs kong هو العمل الثاني الذي يكسر حاجز الـ 100 مليون دولار في زمن الوباء بعد فيلم الصمت الشهير A Quiet Place Part II، فيما حقق عالميا إيرادات وصلت إلى حوالي 442 مليون دولار.

حقق الجزء السابق من سلسلة أفلام جودزيلا الشهيرة Godzilla: King of the Monsters الذي طرح عام 2019 قبل انتشار وباء كورونا، إيرادات وصلت إلى 386 مليون دولار على مستوى العالم.

Godzilla vs kong تكلفت ميزانية إنتاجه حوالي 200 مليون دولار، وأخرجه آدم وينجارد، تدور أحداثه خلال حوالي ساعتين من الزمن، ويشهد مجموعة من المشاحنات والحرب المحتومة بين اثنين من الوحوش التي تهدد استقرار العالم، بتقنيات مثيرة للمشاهدين.

طرح فيلم Godzilla vs kong على منصة HBO MAX، 31 مارس، بعد أيام من طرحه في السينمات، وجاءت ردود الفعل إيجابية، بعدما أحدث حالة من البهجة والنشاط في قلوب المشاهدين، بمؤثرات الصوتية الخاصة ومشاهد القتال المثيرة بين الوحوش العملاقة بحسب وصف موقع Deadline الأمريكي.