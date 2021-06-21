الكشف عن موعد إعلان تجديد أحمد سيد زيزو للزمالك رسميا

يترقب مسئولو نادى الزمالك انتهاء مواجهة الفريق الأبيض غدا الثلاثاء أمام مصر المقاصة فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر للإعلان رسميا عن تمديد تعاقد أحمد سيد زيزو حتى موسم 2025.

وكشف مصدر داخل الزمالك تفاصيل مفاوضات تجديد عقد أحمد سيد زيزو الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن أحمد سيد زيزو تلقى اتصالا هاتفيا من حسين السيد عضو اللجنة التنفيذية للزمالك الخميس الماضى لعقد إجتماعا معه ووالده السبت للحديث عن تمديد عقده وتعديله ماليا بما يتناسب مع إمكانياته الفنية وعطائه للقلعة البيضاء .

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع زيزو تم الإتفاق خلالها على تمديد تعاقده حتى نهاية موسم 2025 أسوة بزميله محمود حمدى الونش على أن يتم الإعلان رسميا عقب نهاية لقاء مصر المقاصة فى الكأس غدا .

وتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السويس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر في السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس.

وتجمع اللاعبون المختارون للقائمة البيضاء في النادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وتحركت حافلة الفريق إلى السويس في تمام الحادية عشرة والنصف.

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

فى خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين المستبعدين من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية راحة اليوم الإثنين من التدريبات.

وقرر كارتيرون أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم غدا في تمام الحادية عشرة صباحا بملعب النادي.

ويخوض 13 لاعبا من الفريق مران الغد وهم : محمد أبو جبل، عبد الله جمعة، أيمن حفني، حميد أحداد، أسامة فيصل، سيف جعفر، حسام عبد المجيد، محمد حسام بيسو، أحمد عيد، يوسف أسامة، حمدي علاء، أحمد زكي، وسيد نيمار.