احم نفسك واخلص من الحر.. بدائل النوم أمام المروحة

يعد النوم أمام المروحة في الليل من أشهر العادات الصيفية التى يتبعها معهم الناس والرغم من أضرار هذه العادة الا ان لها بعض المميزات .

يساعد النوم أمام المروحة على نشر الهواء الذى قد يؤدي لتفاقم الحساسية وجفاف الجلد والعينين ، يمكن أن توفر المروحة الراحة والضوضاء البيضاء المهدئة.

ووفقا لما ذكره “ healthline ” يرغب البعض في التفكير في النوم أمام المروحة في الليل للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة وقد يستفيد الأشخاص الذين يتعرقون كثيرًا أو يكونون ساخنًا باستمرار من المروحة.



بدائل النوم أمام المروحة

ولكن إذا كنت تعاني من الحساسية أو الربو، فقد ترغب في إيجاد طريقة مختلفة عن النوم أمام المروحة للحفاظ على برودة الجو.

طرق أخرى للتغلب على الحر



إذا كنت لا ترغب في استخدام مروحة جرب بعض الطرق البديلة للحفاظ على البرودة في الليل:

استخدم مرتبة تبريد:

توجد أنواع عديدة من المراتب التي تساعد على تدفق الهواء وتبتعد عن الجسم بالحرارة، وتتضمن بعض هذه التقنيات مثل الفحم، وتسريب الهلام، والنحاس.



ارتدِ ملابس مناسبة:

يمكن أن تساعد الملابس الفضفاضة والناعمة المصنوعة من القطن أو الحرير أو الكتان في الحفاظ على برودة جسمك وتجنب الحرير الصناعي أو الصوف أو البوليستر الذي يعزز الدفء.



استخدم ستائر معتمة:

يمكن أن يساعد إبعاد أشعة الشمس عن غرفتك في إبقائها أكثر برودة مما يجعلك غير مضطر لـ النوم أمام المروحة فى الليل.



خذ حماما ساخنا:

أخذ حمام ساخن يمكن أن يساعدك في الواقع على الاسترخاء قبل النوم ومن الأفضل الاستحمام قبل الذهاب للنوم ولكن ليس مباشرة.



أبقِ بابك مفتوحًا خلال النهار:

سيساعد هذا الهواء على الانتقال من غرفة إلى أخرى مالم تكن درجات الحرارة عالية جدا.



حافظ على فلاتر الهواء:

يؤدي تنظيف فلتر الهواء واستبداله إلى الحفاظ على برودة منزلك لابد من تغيير فلاتر الهواء بمعدل مرة كل شهر إلى شهرين للحصول على أفضل النتائج.



استخدم قطعة قماش باردة:

يساعد وضع قطعة قماش باردة “ قد سبق وضعها في الثلاجة ” على الرأس في الحفاظ على برودة جسمك طوال الليل.

