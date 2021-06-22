أحمد عيد عبد الملك يدعم عماد متعب في مرضه

وجه احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، الدعم لـ عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، بعد سفره الخارج لإجراء بعض التحاليل للاطمئنان على حالته الصحية.

وغرد أحمد عيد عبد الملك ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "‏تمنياتي بالشفاء العاجل لعماد متعب، ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة".

وكشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن حالته الصحية لجماهير القلعة الحمراء، موجها شكره لمحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ.

وصرَّح عماد متعب عبر قناة “أون تايم سبورتس”: "حالتي الصحية جيدة وقد أسافر للخارج للخضوع لمزيد من التحاليل للاطمئنان بشكل أكبر".

وأضاف عماد متعب "أشكر الخطيب وسيد عبد الحفيظ بعد تواصلهما معي وتأكيدهما على استعداد الأهلي لفعل أي شيء من أجل علاجي، الخطيب أسطورة و سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة".