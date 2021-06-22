عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يوجه رسالة لـ متعب بعد مرضه

صدى البلد

وجه الكابتن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري الدعم للكابتن عماد متعب لاعب النادي الاهلي السابق بعد سفرة الخارج لإجراء بعض التحاليل للاطمئنان على حالته الصحية 


 

ونشر حسام حسن عبر حسابة بفيس بوك  مجموعة من الصور له مع عماد متعب وعلق قائلا  "الف مليون سلامة عليك واسأل الله الشفاء العاجل ان شاءالله ولك كل الدعم والمساندة ".

 

وكشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن حالته الصحية لجماهير القلعة الحمراء ، موجها شكره لمحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ.

وقال عماد متعب عبر قناة أون تايم سبورتس: "حالتي الصحية جيدة وقد أسافر للخارج للخضوع لمزيد من التحاليل للاطمئنان بشكل أكبر".

وأضاف عماد متعب "أشكر الخطيب وسيد عبد الحفيظ بعد تواصلهما معي وتأكيدهما على استعداد الأهلي لفعل أي شيء من أجل علاجي، الخطيب أسطورة و سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة".


 

Screenshot_٢٠٢١٠٦٢٢-٠١٠٣١٧_Facebook
Screenshot_٢٠٢١٠٦٢٢-٠١٠٣١٧_Facebook
حسام حسن منتخب مصر النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ عماد متعب

ترشيحاتنا

يوسف حمدي يكشف أسباب تذبذب مستواه مع الزمالك

تعرف على مهام عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا للقانون

محمد عادل: سيف الجزيري مستمر مع الزمالك حتى نهاية الموسم

اقتصاد الإمارات|201.2 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال 2020

لوريل هوبارد.. قصة أول رياضية متحولة جنسيا تشترك في الألعاب الأولمبية

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق لكرة القدم لـ المبتورين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

فرجاني ساسي يمنع انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك.. تفاصيل

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ