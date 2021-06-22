حسام حسن يوجه رسالة لـ متعب بعد مرضه

وجه الكابتن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري الدعم للكابتن عماد متعب لاعب النادي الاهلي السابق بعد سفرة الخارج لإجراء بعض التحاليل للاطمئنان على حالته الصحية







ونشر حسام حسن عبر حسابة بفيس بوك مجموعة من الصور له مع عماد متعب وعلق قائلا "الف مليون سلامة عليك واسأل الله الشفاء العاجل ان شاءالله ولك كل الدعم والمساندة ".





وكشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن حالته الصحية لجماهير القلعة الحمراء ، موجها شكره لمحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ.

وقال عماد متعب عبر قناة أون تايم سبورتس: "حالتي الصحية جيدة وقد أسافر للخارج للخضوع لمزيد من التحاليل للاطمئنان بشكل أكبر".

وأضاف عماد متعب "أشكر الخطيب وسيد عبد الحفيظ بعد تواصلهما معي وتأكيدهما على استعداد الأهلي لفعل أي شيء من أجل علاجي، الخطيب أسطورة و سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة".





