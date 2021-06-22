عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي غرب شبرا الخيمة يتابع كسر ماسورة مياه شارع المزرعة

كسر مسورة مياه
كسر مسورة مياه

تابع سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، كسر ماسورة مياه فى شارع المزرعة بمنطقة منطى، حيث تم التنسيق مع شركة مياه القليوبية والقاهرة إصلاح كسر ماسورة مياه.

 

اقرأ أيضا:
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير قصر محمد علي والطريق الدائرى بشبرا الخيمة


وقال رئيس حى غرب شبرا الخيمة إنه يجرى حاليا العمل على إصلاح العطل بعد الدفع بالفنيين والمهندسين من الشركة لسرعة إصلاح العطل وإعادة خدمة المياه بعد انقطاعها مرة أخرى.


من ناحية أخرى، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم الانتهاء من تدريب نحو 25 من العاملين فى الوحدات الصحية على أعمال السباكة ، وذلك طبقا للبرتوكول المشترك بين وزارة الصحة وشركة مياه القليوبية برعاية منظمة اليونيسيف.


وأضاف رئيس شركة مياه القليوبية أن التدريب استهدف العاملين داخل 14 وحدة صحية بجميع مراكز المحافظة تم تأهيلها وصيانتها بأدوات السباكة من أجل تدريبهم على أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وجميع أنواع السباكة داخل دورات المياه.


وأشار رئيس مياه القليوبية إلى أن التدريب شمل أيضا شرح جزء نظرى عن عدد المحطات داخل مناطق مياه القليوبية، ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التى تبذلها الشركة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن، بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

 

وأكد أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى بين الحضور، وتوزيع حقيبة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها فى هذه الأعمال فى نهاية التدريب.


في سياق متصل، أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى بها، وذلك فى إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

 

واستهل محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان محطة قطار بنها، حيث إن المشروع يتضمن إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة، للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.


وأكد مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، فضلا عن تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.


كما تفقد محافظ القليوبية منطقة تجميل أسفل الكباري بميدان وابور الثلج وميدان كاميليا بمدينة بنها، حيث تمت زراعة أحواض زرع، وذلك لإضفاء اللمسة الجمالية على تلك الميادين لتكون متنفسا لأهل المدينة، موجها مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع شرطة المرافق لتفعيل قرار منع سير عربات الكارو بالمدينة، ومصادرة أى عربة تقوم بالسير في الطرق الرئيسية.  

 

وشدد محافظ القليوبية خلال الجولة على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.


كما تابع محافظ القليوبية أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة والتي تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحها قريبا، حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر في أقرب وقت ممكن.

رئيس حي غرب شبرا الخيمة كسر ماسورة مياه شارع المزرعة منطقة منطي شرطة مياه القليوبية

موضوعات متعلقة

مياه القليوبية: تدريب 25 عاملا في الوحدات الصحية على أعمال السباكة

وكيل وزارة الصحة فى القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي وأحوال المرضى

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ المشروعات بمدينتي بنها وشبرا الخيمة

قطع المياه عن الخانكة فى القليوبية بسبب أعمال الصيانة .. اليوم

ترشيحاتنا

تبدأ من 282 ألف .. مواصفات شيري تيجو 7 موديل 2021|صور

حكم إخراج زكاة المال على هيئة هدية بمناسبة النجاح .. الإفتاء ترد

المغرب.. تفكيك خلية إرهابية غرب مدينة مراكش

اجتماع حاسم.. انفراجة فى حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بـ أبطال أفريقيا

وزير التعليم يكشف تفاصيل رسالة شكر تلقاها من طالبة ثانوية عامة

أبوظبي تطرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

نداء عاجل من الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين

وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديدة وضعها خبراء التقييم

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

شقة مدينة نصر.. تحريات الأمن الوطني عن فني هندسي مجلس وزراء الإخوان

العظمى 34 بـ هذه الظواهر الجوية.. اِعرف طقس اليوم على القاهرة الكبرى

فرجاني ساسي يمنع انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ