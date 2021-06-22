رئيس حي غرب شبرا الخيمة يتابع كسر ماسورة مياه شارع المزرعة

تابع سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، كسر ماسورة مياه فى شارع المزرعة بمنطقة منطى، حيث تم التنسيق مع شركة مياه القليوبية والقاهرة إصلاح كسر ماسورة مياه.

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وقال رئيس حى غرب شبرا الخيمة إنه يجرى حاليا العمل على إصلاح العطل بعد الدفع بالفنيين والمهندسين من الشركة لسرعة إصلاح العطل وإعادة خدمة المياه بعد انقطاعها مرة أخرى.



من ناحية أخرى، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم الانتهاء من تدريب نحو 25 من العاملين فى الوحدات الصحية على أعمال السباكة ، وذلك طبقا للبرتوكول المشترك بين وزارة الصحة وشركة مياه القليوبية برعاية منظمة اليونيسيف.



وأضاف رئيس شركة مياه القليوبية أن التدريب استهدف العاملين داخل 14 وحدة صحية بجميع مراكز المحافظة تم تأهيلها وصيانتها بأدوات السباكة من أجل تدريبهم على أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وجميع أنواع السباكة داخل دورات المياه.



وأشار رئيس مياه القليوبية إلى أن التدريب شمل أيضا شرح جزء نظرى عن عدد المحطات داخل مناطق مياه القليوبية، ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التى تبذلها الشركة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن، بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

وأكد أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى بين الحضور، وتوزيع حقيبة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها فى هذه الأعمال فى نهاية التدريب.



في سياق متصل، أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى بها، وذلك فى إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

واستهل محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان محطة قطار بنها، حيث إن المشروع يتضمن إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة، للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.



وأكد مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، فضلا عن تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.



كما تفقد محافظ القليوبية منطقة تجميل أسفل الكباري بميدان وابور الثلج وميدان كاميليا بمدينة بنها، حيث تمت زراعة أحواض زرع، وذلك لإضفاء اللمسة الجمالية على تلك الميادين لتكون متنفسا لأهل المدينة، موجها مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع شرطة المرافق لتفعيل قرار منع سير عربات الكارو بالمدينة، ومصادرة أى عربة تقوم بالسير في الطرق الرئيسية.

وشدد محافظ القليوبية خلال الجولة على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.



كما تابع محافظ القليوبية أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة والتي تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحها قريبا، حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر في أقرب وقت ممكن.