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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير قصر محمد علي والطريق الدائرى بشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية  جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات القومية وأعمال إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية وأعمال تطوير شارع أحمد عرابي وشارع شركات البترول وتطوير محيط قصر محمد علي.

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وقال المحافظ إن الجولة شارك فيها شباب البرنامج الرئاسي واستهدفت الوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل العقبات، ودفع العمل للانتهاء من تلك المشروعات والتي تعد من أكبر المشروعات القومية التي تقام بمدينة شبرا الخيمة والتي ستنقل المدينة نقلة نوعية وحضارية لتسهم في رفع مستوى الخدمة والمعيشة لمواطنيها. 


وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وحي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا لموقع الإزالة ، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري. 


كما تابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة والتي تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحه قريبا حيث موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر في أقرب وقت ممكن. 


وتابع المحافظ خلال جولته أيضا أعمال النظافة بشارع بهتيم إسكو أمام مجمع المدارس، حيث وجه برفع الأتربة والتراكمات من على جانبي الطريق كما تم إزالة الجراجات العشوائية وإزالة الإشغالات بالشارع، كما وجه الهجان بإدراج الشارع بالخطة الاستثمارية ورصفه وتطويره.


من ناحية أخرى اجرى محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدن بنها وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى بها، وذلك فى إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها.


واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان محطة قطار بنها حيث إن المشروع يتضمن إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة، للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.


وأكد الهجان على مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، فضلا عن تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.


كما تفقد منطقة تجميل أسفل الكباري بميدان وابور الثلج  وميدان كاميليا بمدينة بنها حيث تم زراعة احواض زرع وذلك لإضفاء اللمسة الجمالية على تلك الميادين لتكون متنفسا لأهل المدينة موجها مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع شرطة المرافق لتفعيل قرار منع سير عربات الكارو بالمدينة ومصادرة اى  عربة تقوم بالسير في الطرق الرئيسية ، وشدد محافظ القليوبية خلال الجولة على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

محافظ القليوبية الطريق الدائرى شبرا الخيمة القليوبية المشروعات القومية

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