ضمن مبادرة حياة كريمة بالأقصر.. تدعيم شبكات الكهرباء بقرية قامولا

تفقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها بقرية القبلى قامولا.

وتابع رئيس المدينة مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء وتركيب الأعمدة والكشافات والتشغيل للمحولات، ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تفقد الوحدة الصحية بالقرية والتي دخلت ضمن المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة، لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة الأقصر والاستماع إلى مشكلات وشكاوى المواطنين.

كما تفقد محطة المياه المرشحة بالقرية، وذلك برفقة المهندس أحمد حسن مدير شركة المياه بالقرنة ومعاونيه والتى تم الانتهاء منها وسيتم تشغيلها خلال أيام ضمن مبادرة حياة كريمة.



رافق رئيس مركز القرنة خلال جولته، حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، ومسؤول المتابعة الميدانية.

وفي إطار سعي محافظة الأقصر لتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، خاطب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بشان التنازل عن مبنى تابع لشركة الكهرباء بقرية أصفون التابعة لمركز إسنا، لإضافته إلى مساحة مبنى مجمع الخدمات بالقرية.



من جانبه، وافق المهندس سامي أبو وردة على التنازل عن هذا المبنى والأرض المقام عليها، وذلك ليدخل ضمن الأرض التي سيقام عليها مبنى مجمع الخدمات الحكومية بأصفون.



جدير بالذكر أن مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية أصفون من المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن الاجتماعي والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات.



كما يتوجه محافظ الأقصر بخالص الشكر والتقدير للمهندس سامي أبو وردة، على دعمه للمبادرة الرئاسية وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبنى مجمع الخدمات الحكومية.

ومن جانب اخر كلف العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر يوسف جلال نائب رئيس المركز بالمرور على عدد من المشروعات الجارى العمل بها عل مستوى مركز ومدينة الزينية .

وتابع نائب رئيس المركز سير الاعمال فى حفر وتجيف خط الانحدار على مسافة ٢٠٠م من نجع غزالى حتى محطة الصعايدة ، كما جارى العمل فى خط الانحدار من شارع طراد النيل حتى مأخذ عملية مياه العشي على مسافة ٥٠٠ م.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والمتابعة الدورية لسير الاعمال بالمشروعات القومية الجارى العمل بها والوقوف على اى معوقات تعطل سير العمل .