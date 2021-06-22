ضمن مبادرة حياة كريمة بالأقصر.. تدعيم شبكات الكهرباء بقرية قامولا
تفقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها بقرية القبلى قامولا.
وتابع رئيس المدينة مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء وتركيب الأعمدة والكشافات والتشغيل للمحولات، ضمن مبادرة حياة كريمة.
كما تفقد الوحدة الصحية بالقرية والتي دخلت ضمن المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة، لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة الأقصر والاستماع إلى مشكلات وشكاوى المواطنين.
كما تفقد محطة المياه المرشحة بالقرية، وذلك برفقة المهندس أحمد حسن مدير شركة المياه بالقرنة ومعاونيه والتى تم الانتهاء منها وسيتم تشغيلها خلال أيام ضمن مبادرة حياة كريمة.
رافق رئيس مركز القرنة خلال جولته، حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، ومسؤول المتابعة الميدانية.
وفي إطار سعي محافظة الأقصر لتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، خاطب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بشان التنازل عن مبنى تابع لشركة الكهرباء بقرية أصفون التابعة لمركز إسنا، لإضافته إلى مساحة مبنى مجمع الخدمات بالقرية.
من جانبه، وافق المهندس سامي أبو وردة على التنازل عن هذا المبنى والأرض المقام عليها، وذلك ليدخل ضمن الأرض التي سيقام عليها مبنى مجمع الخدمات الحكومية بأصفون.
جدير بالذكر أن مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية أصفون من المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن الاجتماعي والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات.
كما يتوجه محافظ الأقصر بخالص الشكر والتقدير للمهندس سامي أبو وردة، على دعمه للمبادرة الرئاسية وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبنى مجمع الخدمات الحكومية.
ومن جانب اخر كلف العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر يوسف جلال نائب رئيس المركز بالمرور على عدد من المشروعات الجارى العمل بها عل مستوى مركز ومدينة الزينية .
وتابع نائب رئيس المركز سير الاعمال فى حفر وتجيف خط الانحدار على مسافة ٢٠٠م من نجع غزالى حتى محطة الصعايدة ، كما جارى العمل فى خط الانحدار من شارع طراد النيل حتى مأخذ عملية مياه العشي على مسافة ٥٠٠ م.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والمتابعة الدورية لسير الاعمال بالمشروعات القومية الجارى العمل بها والوقوف على اى معوقات تعطل سير العمل .