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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد قنبلة مانشستر يونايتد.. أرقام "الدبابة" ديانج مع الأهلي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

فجر الصحفي الغاني ميكي جونيور المتخصص في شئون الكرة الأفريقية، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال الساعات الماضية، حيث أكد أن كشافي نادي مانشستر يونايتد يراقبون النجم المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي.

وكتب ميكي جونيور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”، أن كشافي نادي مانشستر يونايتد ينتظرون موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف”، لحضور مباراة الأهلي أمام الترجي، المقرر لها، السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كان ديانج قدم مباراة رائعة أمام الترجي في لقاء الذهاب، السبت الماضي، على ملعب حمادي العقربي، وصنع فوز الأهلي، الذي جاء عن طريق محمد شريف.

ويستعرض “ صدى البلد” أبرز أرقام  أليوم ديانج منذ انضمامه إلى الأهلي في عام 2019، قادما من مولودية الجزائر مقابل، مليون و 100 ألف يورو.

بجانب تميزه الدفاعي، تألق ديانج كثيرا على الصعيد الهجومي، رغم أن مهمة اللاعب الأساسية هي الدفاع، وليس صناعة الأهداف أو تسجيلها.

 

لعب ديانج 50 مباراة مع مولودية الجزائر خلال موسمين، قبل الانضمام إلى الأهلي، سجل خلالهما هدف، وصنع آخر.

 

تطور ديانج دفاعيا وهجوميا منذ انضمامه إلى الأهلي موسم 2019 - 2020، حيث لعب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر دورا كبيرا في تطوير مستواه.

 

شارك أليو ديانج في 41 لقاء، في مختلف المسابقات، في أول موسم له مع الأهلي سجل خلالهما هدفين، وصنع 3 آخرين.

 

خلال الموسم الحالي 2020 - 2021، شارك أليو ديانج مع الأهلي في 35 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهما هدف، وصنع 4 آخرين.

 

حصد  أليو ديانج 4 ألقاب منذ انضمامه إلى النادي الأهلي في عام 2019،، وهم الدوري الممتاز، وكأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقي.

ارتفاع القيمة السوقية لـ ديانج

ارتفعت القيمة التسويقية لـ أليو ديانج منذ انتقاله إلى النادي الأهلي، قادما من مولودية الجزائر، من 800 ألف يورو إلى 2 مليون يورو.، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

بجانب تألق أليو ديانج مع الأهلي، حجز اللاعب مكانا أساسيا في تشكيلة منتخب مالي، خلال الفترة الماضية.

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