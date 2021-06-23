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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

حكاية سيارة محمود مرسي الـ "فيات" الشهيرة في هذا الفيلم | صور

حكاية سيارة محمود
حكاية سيارة محمود مرسي الـ "فيات" الشهيرة في هذا الفيلم

اعتادت الجماهير العربية  مشاهدة الفنان الراحل محمود مرسي، في الأدوار التي تتسم بالجدية والشر في كثير منها، ولم تتوقع أبدًا رؤيته في أدوار هزلية ساخرة أو بسيطة، لتتفاجأ في صيف عام 1986، بتجسيد محمود مرسي لشخصية عازف لآلة القانون خلف راقصة شهيرة في فيلمه " حد السيف ".

فيلم حد السيف

دارت أحداث فيلم " حد السيف " حول قصة حياة وكيل الوزارة جاد وحاد في عمله كحد السيف ومن هنا جاءت تسمية هذا الفيلم، ويدعى طلعت وقد جسد شخصيته الفنان الراحل محمود مرسي، يعول أسرته التي تتكون من زوجته زهرة " زهرة العلا "، وثلاثة أبناء تكبرهم أميمة " ماجدة زكي" التي تعمل كموظفة في محاولة منها لأن تحصل على المال الكافي لمتطلبات زواجها، تليها سحر " سمية الألفي " طالبة بكلية الطب وتطارد أبيها ليلًا ونهارًا تطالبه بشراء جثة حتى تقوم بالتطبيق العملي عليها لما تدرسه بالكلية، وثالثهم شريف " عمرو محرم " نجح في الثانوية العامة بمجموع ضعيف ويريد الالتحاق بمعهد الطيران المدني.

فيلم حد السيف

عاش طلعت حياته في جدية تامة يرفض الرشوة مهما تعرض لأزمات مالية، حيث حاول البعض استغلال أزماته ليقومون بتنفيذ طلباتهم و رشوته ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، إلى أن جاءت ذات يوم عائلة خطيب ابنته لتحديد متطلبات الزواج والتي فاقت الحدود، مما جعل طلعت يخلد الى حجرته هاربًا من كل هذه المتطلبات ليعزف على آلة القانون التي يمتلكها، ومن هنا بدأت قصة عشقه معها و اخذها كمهنة له وعمل كعازف في فرقة الراقصة سوسو " نجوى فؤاد "، وتغير مسار حياته و أصبح من الأغنياء.

فيلم حد السيف

وظهرت برفقة طلعت في أحداث هذا الفيلم السيارة الخاصة بالوزارة التي كانت تقله في مختلف الأماكن، والتي كانت من إنتاج شركة صناعة السيارات الإيطالية العريقة فيات FIAT،  التي تأسست في العام 1899، على يد أحد أهم رائدي صناعة السيارات في العالم جيوفاني أنيللي. 

فيلم حد السيف

ولكن بدأت فيات FIAT في إصدار أول سيارة لها في عام 1903، ومنذ ذلك الوقت استطاعت هذه الشركة تحقيق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا في سوق السيارات العالمي وان تنافس بجداره وسط إصدارات أقرانها من الشركات الأوربية، ولكنها تميزت بشكل كبير باقتصادية شرائها.

FIAT 132

و ظهرت السيارة فيات خلال أحداث فيلم " حد السيف " من الطراز FIAT 132، موديل عام 1982، والذي استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1608 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 99 حصان، متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 4 سرعات، و اتسم الطراز FIAT 132، بأنه سيارة ذات قوة دفع خلفية مما يجعل منها سيارة اعتمادية تستطيع السير بمرونة في الطرق الصحراوية الوعرة.

FIAT 132

جدير بالذكر أن فيلم حد السيف بطولة كلًا من " محمود مرسي، زهرة العلا، يونس شلبي، سناء يونس، نجوى فؤاد، ماجدة زكي، سمية الألفي، فؤاد خليل، عثمان عبد المنعم، إسماعيل محمود، هانم محمد، علي حسانين، ناصر سيف، إبراهيم نصر " ومن تأليف وحيد حامد، و إخراج عاطف سالم، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 7 يونيو من العام 1986.

فيلم حد السيف
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