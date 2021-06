نشرة أخبار العالم: السودان يلجأ رسميا لمجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة.. البحرين توجه رسالة لقطر لحل المسائل العالقة.. وبايدن يفشل في الوفاء بأول وعوده الانتخابية

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

لحل المسائل العالقة.. وزير خارجية البحرين يدعو قطر لإرسال وفد إلى المملكة

دعا وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، نظيره القطري إلى إرسال وفد إلى البحرين لمناقشة لحل المسائل العالقة بين البلدين.

وقال الزياني في بيان، إن مملكة البحرين تأمل أن تراعي دولة قطر في سياستها الخارجية وحدة شعوب الخليج العربي الممتدة عبر السنين، وما يربطها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، وأن تأخذ في الاعتبار أن الشعبين في البلدين الشقيقين هما شعب واحد تجمعهما أواصر الأخوة والمصير الواحد.

وأضاف البيان أن مملكة البحرين التزامًا منها بما نص عليه بيان قمة العلا، وانطلاقًا من نواياها الطيبة تجاه الأشقاء، وجهت دعوة إلى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، دعوتين رسميتين لإرسال وفد قطري لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في مملكة البحرين لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذًا لما نص عليه بيان قمة العلا، والمضي قدمًا في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك والحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السودان يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة لبحث أزمة سد النهضة

وجه السودان طلبا رسميا، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن لعقد جلسة في أقرب وقت لمناقشة أزمة سد النهضة.

وطالبت وزارة الخارجية السودانية مجلس الأمن بإيجاد وساطة جديدة في ملف سد النهضة، بعد فشل محاولات الوساطة المختلفة أمام تعنت إثيوبيا في المفاوضات.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصاق المهدي إن السودان يأسف لإجراءات إثيوبيا المنفردة في سد النهضة والتي تهدد حياة الملايين.

واشنطن: وفاة مواطن أمريكي بإثيوبيا في ظروف غامضة

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن أمريكي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الثلاثاء إنه يؤكد وفاة مواطن أمريكي في عاصمة إثيوبيا، أديس أبابا.

وسئل برايس في مؤتمر صحفي دوري عن تقارير حول العثور على مراقب انتخابات أمريكي ميتا في غرفة فندق بالعاصمة الإثيوبية.

وقال نيد برايس "للأسف يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي في أديس أبابا". "احترامًا لخصوصية الأسرة، لا يمكننا تقديم أي شيء آخر في هذا الوقت".

تركيا تقدم مقترحا إلى الحكومة الليبية قبل برلين 2

كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم تركيا اقتراحا إلى طرابلس لتبني ورقة مشتركة في مؤتمر "برلين 2"، الذي ينعقد، غدا الأربعاء، في ألمانيا حول ليبيا، تستثني خروج قواتها من الأراضي الليبية.

وذكرت التقارير الإعلامية الليبية أن الورقة التي تقترحها تركيا تنص على بقاء قواتها في ليبيا لما بعد الانتخابات.

وأشارت التقارير إلى انقسام داخل الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي حول الورقة التركية كونها ستؤجج الصراع.

بيان عاجل من الجيش الليبي قبل مؤتمر برلين-2

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، دعمها كافة الجهود المبذولة لإرساء السلام وعودة الاستقرار في ليبيا، وذلك قبل ساعات من انعقاد مؤتمر برلين-2 بشأن ليبيا.





وقال الجيش الليبي في بيان، "ندعم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل".

وأضاف البيان "الحوار السياسي الحالي فرصة تاريخية أمامنا جميعًا ويجب استغلالها على النحو الذي يخرج بلادنا من أزمتها".

دولة الاحتلال على صفيح ساخن.. إسرائيل تستعد لموجات عنف بين العرب واليهود

تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى تجدد أعمال الشغب وموجات عنف بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل، في ضوء المواجهات العدائية الجديدة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ووافقت وزارة الخزانة الإسرائيلية، على عملية شراء معدات مكافحة الشغب، بعدما تم استنفاد المعدات خلال أعمال العنف الأخيرة التي وقعت الشهر الماضي بين العرب واليهود في إسرائيل.

وبحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، فإن شرطة الاحتلال حصلت على موافقة وزارة الخزانة لشراء معدات فض الشغب والتمست من وزارة الأمن العام المزيد من التمويل وزيادة عدد أفراد الأمن، من أجل مواجهة الخطر المتنامي لاندلاع أعمال عنف.

كتاب جديد يفضح ترامب.. اقترح وضع المصابين بكورونا داخل جوانتانامو

ذكر كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فكر في إرسال سياح أمريكيين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى جوانتانامو.

وقال الكتاب الذي يحمل عنوان (Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History)، وكتبه اثنان من صحفيي واشنطن بوست، إن اجتماعا عُقد في فبراير 2020، وقدم فيه ترمب اقتراحه هذا وصدم فيه مساعديه.

وأضاف الكتاب أنه فيما كان مسؤولو البيت الأبيض يناقشون كيفية التعامل مع الأمريكيين المصابين بالفيروس في الخارج، ورد أن ترمب طلب من الموظفين المجتمعين في غرفة العمليات ما إذا كان يمكن وضع الأمريكيين في الحجر الصحي في قاعدة جوانتانامو، حيث تحتجز الولايات المتحدة المشتبه بهم في الإرهاب.

وحسب الكتاب، سأل ترامب: "أليس لدينا جزيرة نمتلكها؟ ماذا عن جوانتانامو؟ نحن نستورد البضائع. لن نستورد الفيروس".

مجلس الشيوخ الأمريكي يبحث مشروع قانون لدعم علاقات إسرائيل بدول عربية

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى دعم اتفاقيات العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية بهدف تسهيل حل الدولتين.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، يدعو مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تعزيز الاتفاقات مع السودان والإمارات والمغرب والبحرين، وتوسيعها لتشمل دولا أخرى.

وأضافت الشبكة أن مشروع القانون الخاص بمجلس الشيوخ الأمريكي يقول إن "هذه الاتفاقات تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي".

البيت الأبيض يعلن فشل بايدن في أول وعوده

اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بأنها ستفشل في تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 70٪ من البالغين في الولايات المتحدة بجرعة واحدة على الأقل من لقاح ضد فيروس كورونا بحلول 4 يوليو المقبل، بحسب بيان البيت الأبيض.



وعلى الرغم من عدم تحقيق الهدف، لا يزال البيت الأبيض يعتقد أن معظم الأمريكيين سيكونون آمنين للاحتفال بعيد الاستقلال بالكامل، حيث تظل حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا عند مستويات منخفضة في معظم أنحاء الولايات المتحدة.

وتختلف رسالة البيت الأبيض اليوم عن تلك التي وجهها العام الماضي، عندما كان مسؤولو الصحة العامة وبعض المحافظين يحدون من التجمعات الكبيرة ويدعون الجمهور لاستضافة الأحداث الخارجية الصغيرة فقط لقضاء العطلة.

السعودية تكشف موقفها من الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن السعودية تأمل في أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت نهجًا أكثر إيجابية تجاه عملية السلام.

وقال بن فرحان خلال مؤتمر مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرج في فيينا، ردًا على سؤال عن كيف تنوي المملكة التعامل مع حكومتي بينيت ورئيسي في إسرائيل: “ السعودية ليست لها علاقات مع إسرائيل، ولذلك تغيير الحكومات هناك لا يؤثر علينا بشكل مباشر”، وفقًا لشبكة “سي.إن.إن” الأمريكية.

وأضاف "نأمل أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة نهجًا أكثر إيجابية تجاه عملية السلام، لأننا نعتقد بقوة أن ذلك هو مصدر عدم الاستقرار، ودفع عملية السلام للأمام سوف يساعد المنطقة في تحقيق الاستقرار والأمن".

اعتقال أمريكي بتهمة التهديد بقتل بايدن

يواجه رجل من مدينة تولسا الأمريكية، تهما فيدرالية بعد تهديده بقتل الرئيس جو بايدن وأعضاء الكونجرس وعائلاتهم.

وحسب صحيفة "جورنال كورير" الأمريكية، قال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي كلينت جونسون إن جون جاكوبس آرينز، البالغ من العمر 58 عامًا، اتُهِم يوم الاثنين بتوجيه تهديدات ضد الرئيس بايدن.

وأضاف جونسون أن آرينز أرسل سلسلة من الرسائل الإلكترونية إلى محطة تلفزيونية في تولسا، يحذر فيها بقتل بايدن وأعضاء الكونجرس وعائلاتهم إذا لم يتلق أموال.

مطالب جديدة لـ الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في إقليم تيجراي

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإريترية تسيطر على أجزاء كبيرة من إقليم تيجراي الإثيوبي، وذلك ضمن القتال الدائر بين القوات الحكومية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير الإقليم.

وقالت الأمم المتحدة إنه يجب أن تنسحب قوات إريتريا من إقليم تيجراي، والسماح بالتحقيق في الانتهاكات.