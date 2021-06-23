لماذا النساء أكثر عُرضة للإصابة بحصوات المرارة؟ .. انتبهي لهذه الأعراض

حصوات المرارة لهذه الأسباب أنت أكثر عرضة للإصابة بها

أعراض انتبهى لها مؤشر لإصابتك بحصوات المرارة

تعرفي كيف تحمي نفسك من الإصابة بحصوات المرارة

تُعد المرارة هي عضو صغير في الجانب الأيمن العلوي من معدتك يخزن السائل الذي ينتجه الكبد ويسمى الصفراء وتتكون حصوات المرارة من الكوليسترول إذا كان هناك الكثير من الكوليسترول في الصفراء داخل المرارة.



غالبًا لا تظهر عليك أعراض حصوات المرارة ، ولكن إذا كانت هناك حصوات تسد تدفق الصفراء ، فقد تسبب تهيجًا وألمًا وغالبًا ما يحدث ألم حصوات المرارة في وقت متأخر من الليل بعد تناول وجبة ثقيلة وإذا استمرت حصوات المرارة في سد القنوات الصفراوية ، فقد تتسبب في حدوث مضاعفات ، بما في ذلك

تلف المرارة أو الكبد أو القنوات الصفراوية

عدوى في المرارة أو الكبد

التهاب المرارة

التهاب البنكرياس أو التهاب البنكرياس

هؤلاء الأكثر عرضة لحصوات المرارة



وفقا لموقع برايت سايد النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 60 عامًا أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة كذلك النساء الحوامل وكذلك الرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.



يمكن أن تلعب جيناتك دورًا إذا كان لديك أحد الوالدين أو الأشقاء مصابًا بحصوات المرارة ، فأنت معرض لخطر متزايد للإصابة بحصوات المرارة



على الجانب الآخر تتسبب بعض الحالات الطبية أو أنماط الحياة في تعرضك لخطر الإصابة بحصوات المرارة ، بما في ذلك :

زيادة الوزن

مريض بالسكر

فقر الدم

تليف الكبد

مرض كرون

فرط نشاط الغدة الدرقية

فقدان الوزن السريع

إصابة الحبل الشوكي

أدوية خفض الكوليسترول



تؤثر حصوات المرارة على النساء أكثر من الرجال. هذا بسبب هرمون الاستروجين الذي يزيد من نسبة الكوليسترول في الصفراء وهرمونات البروجسترون ، مما يبطئ من قدرة المرارة على التفريغ بشكل صحيح.

قبل سن الأربعين ، يتم تشخيص النساء ثلاث مرات أكثر من الرجال. يزيد العلاج بالإستروجين أيضًا من خطر الإصابة بحصوات المرارة.



أعراض حصوات المرارة



وفقا لموقع هيلث لاين في كثير من الأحيان ، لا تسبب حصوات المرارة أي مشكلة ولكن إذا كان لديك حصوات في المرارة تسد القناة الصفراوية ، فستظهر أعراض ملحوظة ، بما في ذلك:

ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن ، أسفل القفص الصدري ويزداد الألم سوءًا في غضون ساعة.

ألم حاد يشبه السكين ينتشر إلى ظهرك أو كتفك الأيمن

غثيان

التقيؤ

قد يهدأ الألم لبعض الوقت ، ثم يعود لاحقًا.



تعرفى كيف تحمى نفسك من حصوات المرارة؟



أما عن كيفية تشخيص حصوات المرارة فوفقا لتقرير نشره موقع بولد سكاى الهندى هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لتقليل فرص الإصابة بحصوات المرارة.

تناول نظام غذائي صحي والكثير من الخضار والفواكه

المكسرات والبذور

فاصوليا

الحبوب الصحية

زيت الزيتون

ممارسة الرياضة

تجنب اتباع نظام غذائي قاس





علاجات طبيعية لا تغفليها





على الجانب الآخر قدم المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي، أبرز العلاجات المنزلية للتخلص من حصوات المرارة وهي:



1- خل التفاح مع التفاح وهو علاج طبيعي وفعال للتخلص من حصوات المرارة

2- عصير الكمثرى: أثبتت الدراسات أن الكمثرى تحتوي على خصائص ومواد تعمل على التخلص من حصوات المرارة

3- زيت النعناع مفيد في الهضم لأنه يحفز تدفق الصفراء والعصارة الهضمية، كما أنه يحتوي على خصائص تعمل على التخلص من حصوات المرارة

4- ماء الليمون: يحتوي على فيتامينات تقاوم البكتريا والجراثيم وتطهير المرارة