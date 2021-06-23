الأهلي يضع شروطًا جديدة لمشاركة الشناوي في أولمبياد طوكيو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، يرغب في تحقيق إنجاز شخصي كبير بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.



وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن الشناوي يرغب في المشاركة بالأوليمبياد وأخطر مسئولي الأهلي برغبته وهناك جلسة للحسم بعد مباراة الترجي .

مشاركة الشناوي تتوقف على نهائي أفريقيا

وأفاد هاني حتحوت، بأن الشناوي من الممكن أن يطير إلي معسكر المنتخب الأوليمبي، بشكل مباشر عقب انتهاء مشوار الأهلي في أفريقيا.

وأشار “حتحوت” إلى أن الأهلي اشترط تغيير موعد مباراة نهائي دورى الأبطال، أو الحصول على استثناء على دخول لاعبي الأهلي الفقاعة الطبية متأخرًا، حتى يتمكن المنتخب الأولمبى من اصطحاب محمد الشناوي.