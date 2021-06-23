زلزال قوي يضرب عاصمة بيرو.. فيديو

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، مدينة “ليما” عاصمة بيرو، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ووقع الزلزال على عمق 32 كيلومترا، وكان مركزه على بعد 33 كيلومترا جنوب غرب منطقة مالا الواقعة في ليما عاصمة دولة البيرو، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم تبلغ السلطات المحلية في بيرو، عن أضرار مادية أو ضحايا، لكن شهود عيان أكدوا الشعور بالهزة الأرضية العنيفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر لحظة وقوع الزلزال، وردَّة فعل مذيعة على الهواء.

وفوجئ الضيف، الذي كان يتحدث عبر الاتصال المرئي، ومقدمة البرنامج، بالهزة الأرضية التي ضربت ليما، عاصمة بيرو، حيث ارتبكت المذيعة، وحاولت النهوض، لكنها تمالكت أعصابها وحرصت على تهدئة المشاهدين.