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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.1 بمقياس ريختر يضرب جنوب غرب تركيا

زلزال
زلزال

كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن وقوع زلزال بقوة 6.1 بمقياس ريختر في منطقة جنوب غرب تركيا.

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زلزال بقوة 1ر6 درجة يضرب إندونيسيا

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زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب جنوب الأردن

ومنذ أيام، ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة بمقياس ريختر المنطقة الكائنة بالقرب من جزر الملوك الإندونيسية، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم يتسبب في حدوث موجات مد عاتية، تسونامي.

يشار إلى أن مجموعة جزر الملوك، والمعروفة باسم مالوكو أو مولوكاس، هي أرخبيل يقع في بحر باندا بإندونسيا​، وتتألف من مقاطعتين: مالوكو الشمالية ومقاطعة مالوكو.

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