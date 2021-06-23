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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات وتشكر حاكم دبي

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، صورة لها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، أعلنت من خلالها، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وكتبت نبيلة عبيد، في تعليقها على الصورة: «شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبا».
 

عيد ميلاد الفنانة نبيلة عبيد 

احتفلت الفنانة نبيلة عبيد -في شهر يناير الماضي بعيد ميلادها الـ 76، وهي تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

تزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، كان أولها من المخرج عاطف سالم واستمر 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب غيرته الشديدة ورفضه استمرارها العمل فى الفن.

وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" أنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي.

أما الزيجة الثالثة لنبيلة عبيد فكانت من أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق مبارك، وصرحت في لقاء ببرنامج "واحد من الناس" بأن زواجها منه كان أطول فترة زواج في حياتها، مشيرة إلى أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها.

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آخر أعمال نبيلة عبيد الفنية

كان آخر الأعمال الفنية للفنانة نبيلة عبيد؛ هو مسلسل سكر زيادة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني في العام الماضي 2020، عبر قناة mbc مصر الفضائية. 

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

دبي الإمارات العربية نبيلة عبيد الفنانة نبيلة عبيد الإقامة الذهبية الامارات

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