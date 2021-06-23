طارق شوقي: ترتيب التعليم الفني والتدريب المھني المصري الـ80 من 138 دولة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من أهم ركائز التعليم استراتيجية تطوير التعليم الفني في مصر ، وتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.

وقال وزير التربية والتعليم ، إنه يتم عمل إجراء تحسين جذري على الخدمة التعلیمیة وتحسین الانضباط في المدارس، مشيرا إلى أن ھذا الجھد انعكس على إحداث تحسن واضح في مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعلیم الفني والتدریب المھني الذي ینشره سنویا منذ عام ٢٠١٧ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وأضاف وزير التربية والتعليم : كان ترتیب التعلیم الفنى والتدریب المھني المصري ١١٣ في عام ٢٠١٧، حتى وصل لـ المركز الـ 80 في عام ٢٠٢٠ وذلك من إجمالي ١٣٨ دولة تم تقییمھا، وهو ما یؤكد أن ھناك تحسنا ملحوظا في الصورة الذھنیة لدى رجال الأعمال عن مُخرجات التعلیم الفني المصري، وكذلك المؤسسات الدولیة.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن الوزارة تعتزم الانتھاء من تحویل وتطویر مناھج جمیع المھن وتطبیقھا في جمیع المدارس بحلول سبتمبر ٢٠٢٤.

تحسين مهارات المعلمين



وقال وزير التعليم “كما تعتمد استراتيجية تطوير التعليم الفني في مصر على تحسين مهارات المعلمين، لتقدیم التدریبات العملیة على التعلم عن طریق منھجیة الجدارات وإجراء تقییمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التي سیتم اتباعھا عند التقدم للاعتماد”.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن استراتيجية تطوير التعليم الفني على مشاركة أصحاب الأعمال في تطویر التعلیم الفني عن طریق إبرام شراكات بینھم وبین الوزارة تھدف إلى إنشاء مدارس جدیدة للتعلیم الفني سُمیت باسم "مدارس التكنولوجیا التطبیقیة" ، وھي مدارس تجمع بین نظام المجمعات التكنولوجیة المتكاملة ونظام التعلیم المزدوج؛ بحیث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولي عقب تخرج الطلاب مباشرة.