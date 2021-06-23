عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطيران المدني: استعادة 70% من الحركة الجوية بمطاري شرم الشيخ والغردقة

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ

أعلن الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، عن استعادة 70 % من الحركة الجوية بمطاري شرم الشيخ والغردقة، في ضوء طلب العديد من شركات الطيران خلال الفترة الماضية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

 

وأشار الطيار منتصر مناع، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، في مطار القاهرة الدولي، بحضور وزير الطيران المدني، إلى أنه من المتوقع فور استئناف حركة الطيران الروسي قد تقترب الحركة بالمطارات السياحية إلى 100% من نسبة التشغيل.

 

وأوضح نائب وزير الطيران المدني، أن حركة الطيران بالمطارات المصرية تسير بشكل منتظم، وتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال زيادة عمليات التعقيم والتطهير على مستوى جميع المطارات والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد اللازمة بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمسافرين بجميع المطارات، والالتزام بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمات الصحة والطيران العالمية.

 

وأوضح نائب وزير الطيران، ان المطارات المصرية تشهد عمليات تطوير بشكل مستمر، فهناك عمليات تطوير تتم خلال الفترة الحالية بمطار سفنكس لرفع الطاقة الاستيعابية، ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري وتحديدا بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وذلك استمرارا للجهود المشتركة التي تبذلها الدولة لخدمة المسافرين والتسهيل عليهم.

منتصر مناع نائب وزير الطيران شرم الشيخ الغردقة كورونا وزير الطيران الطيران الروسي استئناف حركة الطيران الروسي فيروس كورونا مطار سفنكس مطار شرم الشيخ مطار الغردقة

ترشيحاتنا

إجراءات حاسمة بـ مطار القاهرة وداخل الطائرات.. تفاصيل

ليبيا .. مؤتمر برلين 2 .. مساعي حميدة محفوفة بالمخاطر

منتخب مصر يتأهل لـ دور الثمانية بهزيمة الجزائر بـ كأس العرب للشباب

الغرفة التجارية تشيد بقرار المالية استمرار نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI

رئيس مصر للطيران: توقعات بوصول نسبة الإشغال على الرحلات إلى 70%

قرارات مهمة من نيابة شرق الإسكندرية في حادث قطار محطة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. ليفربول يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

بسبب الأهلي .. اتجاه قوي في الكاف لتعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

تحرش بـ قاصرات| اتهام جديد يواجه تميم يونس بعد الاغتصاب الزوجي

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا.. صور

علاج جرثومة المعدة ..أسباب ظهورها وأعراضها وطرق الوقاية منها

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

فيديو

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ