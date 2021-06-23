الطيران المدني: استعادة 70% من الحركة الجوية بمطاري شرم الشيخ والغردقة

أعلن الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، عن استعادة 70 % من الحركة الجوية بمطاري شرم الشيخ والغردقة، في ضوء طلب العديد من شركات الطيران خلال الفترة الماضية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وأشار الطيار منتصر مناع، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، في مطار القاهرة الدولي، بحضور وزير الطيران المدني، إلى أنه من المتوقع فور استئناف حركة الطيران الروسي قد تقترب الحركة بالمطارات السياحية إلى 100% من نسبة التشغيل.

وأوضح نائب وزير الطيران المدني، أن حركة الطيران بالمطارات المصرية تسير بشكل منتظم، وتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال زيادة عمليات التعقيم والتطهير على مستوى جميع المطارات والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد اللازمة بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمسافرين بجميع المطارات، والالتزام بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمات الصحة والطيران العالمية.

وأوضح نائب وزير الطيران، ان المطارات المصرية تشهد عمليات تطوير بشكل مستمر، فهناك عمليات تطوير تتم خلال الفترة الحالية بمطار سفنكس لرفع الطاقة الاستيعابية، ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري وتحديدا بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وذلك استمرارا للجهود المشتركة التي تبذلها الدولة لخدمة المسافرين والتسهيل عليهم.