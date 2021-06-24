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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نيابةً عن الرئيس السيسي.. مدبولي يلقي كلمة حول كورونا أمام الاتحاد الأفريقي: مستعدون لتسخير إمكانياتنا لمساندة المبادرة الطموحة للشراكة من أجل تصنيع اللقاح في القارة

مدبولي
مدبولي
  •  مدبولي:
  •  مصر استطاعت أن تخطو خطوات ثابتة أثمرت عن إبرام اتفاق لتصنيع اللقاحات محلياً
  • نولي أهمية كبيرة لدعم مساعي قارتنا للنفاذ للقاحات فيروس كورونا وزيادة الحصص المخصصة لها
  • مصر لن تدخر جهداً نحو العمل مع أشقائها فى القارة الأفريقية


ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كلمة نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول جائحة كورونا، وذلك خلال مشاركته اليوم، الخميس، في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.


واستهل الدكتور مصطفي مدبولي كلمته، بالترحيب بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، كما توجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، ورائد ملف الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، ولفريق العمل المعني بمواجهة الجائحة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ومركز مكافحة الأمراض والأوبئة، على الجهود المبذولة والمقدرة للتعامل البناء مع كافة تأثيرات وتبعات الجائحة، مشيراً إلى أن مصر تدعم قيام الرئيس رامافوزا بإصدار البيان الخاص بحالة جائحة وباء الكوفيد فى أفريقيا. 
 

ولفت رئيس الوزراء إلى ما توليه مصر من أهمية كبيرة لدعم مساعي قارتنا للنفاذ للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وزيادة الحصص المخصصة لها بما يمكنها من التعافي من هذه الأزمة، منوها إلى الأهمية البالغة للحصول على شحنات آمنة وكافية من تلك اللقاحات.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعزيز جهود القارة الأفريقية في مجال الإنتاج المحلي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيداً فى هذا الصدد برعاية الرئيس تشيسيكيدي لمبادرة الشراكة من أجل تصنيع اللقاح في القارة، ومؤكداً استعداد مصر لتسخير جميع إمكانياتها من بُنَى تحتية وقدرات طبية وخبرات تعاقدية مع الشركاء الدوليين لمساندة هذه المبادرة الطموحة.


وقال رئيس الوزراء: “على المستوى الوطني، استطاعت مصر أن تخطو خطوات ثابتة أثمرت عن إبرام اتفاق لتصنيع اللقاحات محلياً، ونسعى في هذا الصدد إلى مشاركة أشقائنا في القارة الأفريقية ثمار هذه الجهود الوطنية”.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية المساندة الدولية لجهود القارة الأفريقية في مجال التعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة على دولنا.

 

وأشاد رئيس الوزراء فى هذا السياق بالمبادرات الدولية التي هدفت إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة، ومنها مبادرات تعليق خدمة الديون وإعادة هيكلتها، ومبادرات صندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة العالمية، ومنها الإصدارات الجديدة لحقوق السحب الخاصة، والتي تدعو مصر إلى زيادة نصيب دول القارة منها لخلق آليات تمويلية تمكن الدول متوسطة ومنخفضة الدخل من استعادة معدلات النمو.


وفي ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أن مصر كعهدها لن تدخر جهداً نحو العمل مع أشقائها فى القارة الأفريقية، بما يسهم في تخطي هذه الجائحة، والعودة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف وتطلعات شعوبنا في مستقبل أفضل.

مدبولى رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي جمهورية الكونغو الديمقراطية

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