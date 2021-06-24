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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كريم صبري يكشف طريقة تكميم وتحويل مسار المعدة..فيديو

دكتور كريم صبري
دكتور كريم صبري

عرضت الإعلامية رنا عرفة والإعلامي ممدوح الشناوي ببرنامج  " البيه والهانم  " المذاع على قناة " صدى البلد "، تقريرا من داخل  عيادات الدكتور كريم صبري  استشارى جراحات السمنة والمناظير.

قال الدكتور كريم صبري دكتور جراحات السمنة والسكر، إن علاج الدهون بعدد من الطرق ويتم بعملية فصل المعدة على الدهون بطريقة محكمة عن طريق جهاز معين .

 

وتابع الدكتور كريم صبري أنه نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة

 

ومن جانبه قال الدكتور كريم صبري، :"  تحويل مسار المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع ".

 

وأشر صبري إلى أن الجانب التجميلي هام في جراحات السمنة مشيرا إلى أن عمليات السمنة بسيطة ولكن إصلاح العمليات الي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب. 

 

كشف الدكتور كريم صبري استشارى جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، عن تفاصيل عمليات مسار المعدة وتكميم المعدة وتصحيح فشل جراحات السمنة.

 

وقال «صبري» إن عمليات تحويل مسار المعدة هو الأفضل والأقوى في الأوزان الكبيرة فوق وزن الـ 150 كجم.

 

وأضاف استشاري جراحات السمنة والمناظير، أن هناك طريقتين لعمليات تحويل مسار المعدة الأولى تقلل امتصاص السكريات والدهون بالجسم بنسبة تصل الي 70%، والثانية تقلل كمية الطعام بصورة فعالة بصورة بسيطة مع الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي.

 

وأشار إلى أن العملية تجرى بالمنظار عبر فتحات صغيرة لإنقاص الوزن، مع إقامة بسيطة في المستشفى لا تتعدى الـ 12 ساعة لعمل متابعة طبية للمريض بعد العملية، وبعدها المريض يعود الى نشاطنه الطبيعي ويمارس أعماله اليومية بشكل طبيعي جدا بعد العملية .

 

وكشف  الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة مناسبة جدًا في السن الصغيرة، خاصة أنها قوية في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري، وانقطاع النفس أثناء النوم.

وتابع «صبري»،  أن تكميم المعدة عملية قائمة على تقليل كمية الأكل، ولا تؤثر على الامتصاص، ويتم عزل جزء كبير من المعدة الذي يحتوي على الهرمونات، ويتم التخلص من هرمون الجوع، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع بشكل سريع.

 

 

انقاص الوزن كوليسترول استشاري جراحات السمنة عمليات السمنة نقاص الوزن

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