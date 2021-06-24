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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يتكامل مع تطبيقات هواتف أندرويد

رسميا.. مايكروسوفت تعلن عن نظام ويندوز 11.. وهذه أبرز مميزاته

ويندوز 11
ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، رسميا، عن الجيل الجديد من نظامها التشغيلي الشهير ويندوز، حيث كشفت الشركة الأمريكية عن Windows 11 من خلال حدثا افتراضيا عبر الإنترنت.


وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، ينطلق نظام التشغيل ويندوز 11، بعد مرور 6 سنوات على الإصدار الحالي Windows 10، ويأتي نظام التشغيل الأكثر استخداما بواجهة مستخدم بسيطة، تشبه واجهة المستخدم بمشروع مايكروسوفت Windows 10x.

 

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مايكروسوفت تكشف رسميا موعد إنهاء الدعم لويندوز 10 تمهيدا لإطلاق الإصدار 11

 

وذلك بالإضافة إلى قائمة ابدأ جديدة وزر ابدأ محدث، مدمجين في شريط المهام، حيث أزالت مايكروسوفت عن ميزة Live Tiles، التي اطلقتها الشركة مع إصدار ويندوز 8.

وبالنسبة للتصميم الرئيسي لنظام ويندوز 11، فهو يتشابه مع أنظمة التشغيل المنافسة ماك وكروم، كما يشمل نظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي من مايكروسوفت زوايا مستديرة مشابهة لنظامي تشغيل الهواتف الذكية.

ويأتي الإصدار الجديد من النظام التشغيلي ويندوز 11، بوظيفة مفيدة تسمى تخطيطات Snap Group، تتيح للمستخدم تذكر مكان تخزين التطبيقات، إلى جانب دعما الشاشات المتعددة، لتوصيل الحاسب مع أكثر من شاشة.

مايكروسوفت تضيف تكاملا مع أندرويد

وكشفت عملاقة تطوير البرمجيات، عن أبرز مزايا نظام تشغيلها الجديد ويندوز 11، حيث سيتم تشغيل تطبيقات هواتف أندرويد بفضل التكامل بين النظامي الذي إضافته مايكروسوفت، كما يمكن تنزيلها من متجر Windows الجديد المُضمن في نظام التشغيل.

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