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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : نعمل على خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين

جامعة حلوان
جامعة حلوان


ينظم مركز دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان العديد من ورشة العمل و الدورات التدريبية للباحثين  عبر برنامج زووم، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي،  تأكيداً على ضرورة النهوض بالبحث العلمي .

 


وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان ذلك يأتى من حرص الجامعة  على عقد ورش العمل الخاصة بالبحث العلمي بهدف صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة.


وأشار الى ان ذلك بهدف  بناء كوادر بحثية متميزة  مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولي بالجامعة .


و أعلن  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورونا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وتخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة، وكذا في قاعة كبيرة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، تحت إشراف الدكتور كريم منتصر  نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى، وكذا فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمد ناصر نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد.


كما انه قد تم الإعلان عن حملة لتطعيم طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة حلوان  عن طريق التسجيل الإلكتروني .

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جدير بالذكر انه قد نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث برنامج تدريبي بعنوان: "أخلاقيات البحث العلمي" وذلك تحت إشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

حاضر في الدورة التدريبية كلا من الدكتور محمد خطاب بكلية التربية الرياضية بنين والدكتورة عزة الخضري بكلية التربية.

تضمنت الدورة التدريبية الحديث عن أخلاقيات البحث العلمي وهي مجموعة من المعايير والأخلاقيات التي تحكم اختيار الفكرة أو الموضوع وكيفية إجراء البحث العلمي وكيفية تطبيق تلك الأخلاقيات.

 

جامعة حلوان الدورات التدريبية رئيس جامعة حلوان ماجد نجم رئيس جامعة حلوان البحث العلمي

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