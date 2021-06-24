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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صورة مسربة تكشف أبعاد هواتف آيفون 13 لأول مرة

هاتف iPhone 13 Pro
هاتف iPhone 13 Pro Max

ظهرت هواتف آيفون المرتقبة، ضمن أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد، حيث أستعرضت الصورة المسربة احجام وأبعاد طرازات iPhone 13 القادمة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت الصورة المسربة أن شركة آبل ستعيد تصميم سلسلة آيفون 12 الحالية، ولكنها ستحصل على ترقيات طفيفة، حيث تظهر هواتف iPhone 13 و 13 mini بكاميرا خلفية مميزة بتصميم قطري بدلا من التصميم الرأسي.

 

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وأكد المسرب التقني، سوني ديكسون Sonny Dickson الذي شارك الصورة المسربة، أن هاتف iPhone 13 Pro Max سيأتي بحجم أكبر قليلا من الطرازات الأخرى، ومن المتوقع أن تأتي جميع إصدارات آبل القادمة بسمك أكبر، مع تصميم بارز للكاميرا الخلفية.

iPhone 13 Pro Max, 13 Pro, vanilla 13 and 13 mini
صورة مسربة لطرازات iPhone 13 القادمة

وتشير التسريبات إلى أن تصميم هواتف آيفون 13، ستأتي بسمك أكبر وذلك بسبب سعة البطاريات الكبيرة وإعدادات الكاميرا التي تمت ترقيتها.

4 طرازات جديدة من آيفون


وستتميز جميع الطرز الأربعة القادمة من آبل، بمستشعر كاميرا مميز بزوايا عرض واسعة، مع عدسة محسنة 6P بميزة التركيز التلقائي للصورة، كما سيحتوي طرازا Pro فقط على مستشعر LiDAR.

ومن المقرر أن تطلق آبل سلسلة آيفون 13 في شهر سبتمبر القادم، وستتضمن أربعة طرازات على غرار العام الماضي،  وهى الإصدار العادي iPhone 13، وiPhone 13 Pro، وiPhone 13 Pro Max إلى جانب هاتف iPhone 13 mini.

وستحصل شاشات هواتف iPhone 13 على ميزة جديدة  لأول مرة بمعدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتزا فى الثانية، وكما ستحتوى على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO.

وستأتي هواتف iPhone 13 لأول مرة بسعة تخزين كبيرة، حيث سيحزم طراز الـPro بسعة تخزينية كبيرة للذاكرة الداخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن أحجام هواتف آيفون 13، ستتراوح بين 5.4 بوصة لهاتف آيفون 13 ميني، والإصدار العادي ونسخة الـ برو سيأتيان بقياس6.1 بوصة، على أن يكون حجم الشاشة 6.7 بوصة لنسخة برو ماكس.

هاتف iPhone 13 Pro Max
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