غدا.. بدء امتحانات الدراسات العليا دور مايو بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس انه سوق يتم بدء امتحانات الدراسات العليا دور مايو ٢٠٢١ بدا من يوم السبت الموافق ٢٦يونيو٢٠٢١

ومن جانبه واضاف الدكتور ناحي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق انه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتخانات والتشديد علي الزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة تواجد الطالب بالجامعة .

واعتمد عميد كلية الحقول بعض المحظورات التي يجب تجنبها اثناء الامتحانات وهي كالاتي :

١-لم يمسح للطالب لآداء الامتحان الا إذا كان فدم البحث الخاص بالدبلوم المقيد به في المواعيد المعلنة

٢-يحظر علي الطالب دخول الامتحان ومعهكتب ومذاكرت او تلفيون محمول وإلا تعرض الطالب لعقوبة تأديبية

٣-في حاله اي إخلال بتعليمات الامتحان فضلا عن المسالة التأديبية

٤-يحظر الدخول بالملابس العسكرية

٥-ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيا

الجدير بالذكر نظّم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس ندوة تثقيفية بالتعاون مع جامعة كانسس بالولايات المتحدة الأمريكية لعرض برامج الدراسات العليا والمنح التي تقدمها جامعة كانسس عبر تقنية الفيديو كونفرانس بأستخدام تطبيق زووم. استضافت الندوة السيدة أماندا أوستريكو مساعد نائب رئيس جامعة كانسس ومدير ادارة تسجيل طلاب الدراسات العليا، والسيدة هدير شاهين المسئولة عن تسجيل الطلاب الدوليين بجامعة كانسس واثنين من طلاب الدراسات العليا كسفراء للجامعة. أكد ا.د. أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ان هذا النشاط يأتي في إطار حرص جامعة عين شمس علي التواصل مع جامعات عالمية رائدة في مجالي التعليم والبحث العلمي لضمان استمرار التطوير في برامج الجامعة المختلفة من خلال توفير منح دراسية من جامعات عالمية في تخصصات تحتاجها الجامعة في الفترة الحالية والمستقبلية لتحقيق رؤية الجامعة وخططها البحثية علي المستوي العالمي.

كما اضاف سيادته بأن جامعة عين شمس تتميز بسمعة علمية رائدة في مجالات مختلفة وتمتلك اعضاء تدريس لهم سمعة طيبة علي المستوي الدولي في مجالات البحث العلمي المختلفة، كل ذلك بالأضافة لتاريخ الجامعة وما تشهده الأن من تطور في منظومتي التعليم والبحث العلمي مما يجعلها جامعة صاحبة دور محوري في المنطقة وفي المجتمع الدولي. خلال افتتاحية الندوة اكدت ا.د. شهيره سمير مدير قطاع التعاون الدولي بجامعة عين شمس عن رغبة الجامعة في التعاون الدولي مع الجامعات الرائدة علي مستوي العالم لتبادل الخبرات والأستفادة من كل الفرص التي تضع جامعة عين شمس من بين هذه الجامعات. كما أضافت سيادتها "نحن نأمل ان نوفر لطلابنا كل الفرص للدراسة والتدريب في جامعات مرموقة بالبرامج الدراسية المختلفة التي تميز جامعة عين شمس عن غيرها من الجامعات في المنطقة. حيث يتيح توفير منح دراسية لطلابنا فرصة كبيرة لصناعة شراكات علي المستوي الدولي بين اعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وجامعات العالم للتعاون واستمرار الشراكات العلمية والبحثية.

بدأت الندوة السيدة هدير شاهين بتقديم لمحة عامة موجزة عن جامعة كانساس بما في ذلك تصنيف الجامعة والموقع الجغرافي ومعلومات حول الحياة الطلابية في الحرم الجامعي لجامعة كانسس. بعد ذلك، تحدثت أماندا أوستريكو، عن عملية التقديم ومتطلبات القبول وفرص التمويل المتاحة للطلاب الدوليين في جامعة كانسس. أخيرًا ، تبادل الطلاب السفراء جوليا وباتريك تجاربهم في جامعة كانسس وأجابوا على الأسئلة العديدة التي طرحها الطلاب واعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس. شارك العديد من طلاب جامعة عين شمس في الندوة للتعرف عن طرق الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية وطريقة الحصول علي المنح المختلفة. في النهاية تقدم الدكتور عبدالله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالشكر لجامعة كانسس على اهتمامها بعرض برامج الدراسات العليا المختلفة في الجامعة وعرض جميع فرص التمويل للطلاب واعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس الراغبين في التقدم لهذه البرامج. جدير بالذكر ان جامعة كانسس عرضت ايضا امكانية جدولة مواعيد فردية مع الطلاب الراغبين في التقدم لأحد برامج الدراسات العليا بجامعة كانسس.