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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عكاشة: الإخوان هددوا الأمن القومي المصري قبل 30 يونيو

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن  مصر متواجدة في قلب منطقة تعرضت لـ هزة كبيرة وضخمة في الفترة من 2011 وحتى 2013 ، مضيفا:"  وفي فترة من الفترات تعرضت المنطقة لموجة من عدم الاستقرار وهذا ما حدث في مصر في الفترة من 2011 وحتى 2013 ".

وأضاف  خالد عكاشة  في  حواره في برنامج "المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" شهدنا تحديات امنية كثيرة داخل مصر لكن تحدي الإرهاب كان في صدارة المشهد ووصل الجماعة الإرهابية لـ مفاصل الحكم في الدولة المصرية في غفلة من الزمن وهذا الأمر كان بالغ الخطورة ويؤثر بشكل كبير على معادلة الأمن القومي للدولة المصرية ".

وتابع خالد عكاشة:" رأينا تحركات من الجماعة الإرهابية لربط مصر بمجموعة من المحاور التي كانت من الممكن ان تقضى على الأمن والاستقرار المصري ".

ولفت خالد عكاشة :" قبل ثورة 30 يونيو رأينا الرئيس المعزول يحاول  حشد المصريين  نحو الصراع داخل سوريا، وأعوان الجماعة الارهابية حاولت الدفع بالشباب المصري للانخراط في الاقتتال الداخلي في ليبيا ".

وأكمل خالد عكاشة :"  الشعب المصري كان مدرك ان كان يتعرض لتهديد كبير من قبل الإخوان وثورة 30 يونيو شارك فيها ما يتجاوز 50 مليون مصري للدفاع عن استقرار الدولة المصرية ومعادلة الأمن القومي المصري ".

وتابع خالد عكاشة :" مؤسسات الدولة الوطنية تحركت وتجاوبت مع الحراك الشعبي الضخم في 30 يونيو من أجل استعادة الدولة الوطنية،  ةالاخوان كانوا  يرغبون في تغيير ثوابت الأمن القومي المصري ولكنهم لم ينجحوا في ذلك ولن ينجحوا في تحقيق ذلك ".

ومن جانبه قال الإعلامي والكاتب الصحفي  أحمد الطاهري، إن الدولة المصرية التي كانت تواجه تحديات على محاورها الاستراتيجية الأربعة قبل 30 يونيو، أصبحت تباشر سلوك الدول العظمى الآن، ومصر تمتلك قواعد عسكرية متطورة على أرضها وتنعم بحالة من الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف أحمد الطاهري   في تصريحات تليفزيونية ، أن مصر  تعتبر ضمانة استقرار المنطقة، وتلك المنطقة شهدت في فترة من الفترات كوارث إنسانية كثيرة بسبب انتشار حالة الفوضى والعنف والشغب الذي تسبب في جماعة الإخوان الإرهابية .

 

وأكمل أحمد الطاهري: "في أول زيارة للرئيس السيسي في ألمانيا  بعد توليه المسؤولية أعلن أنه لن ينتظر كي يصبح الشعب المصري لاجئين، وبعد 8 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو علينا أن نعى امتلاك مصر للقدرة التي تمكن مصر من التصريح بأن أمن واستقرار ليبيا خط احمر وأن الإرادة المصرية لا تعلو فوقها إرادة، والقدرة تعني قدرة مصر على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص والاستفادة من  ثورات مصر، والقدرة تعني  حماية امن واستقرار الشعب المصري وردع اي تهديدات داخلية او خارجية ".

 

أهداف خبيثة الإخوان قبل 30 يونيو

وطالب الإعلامي أحمد الطاهري، بتوثيق فترة مرحلة القرار من 30 يونيو 2013 وحتى 3  يوليو 2013 ، لأنها مرحلة مشرفة في تاريخ مصر، مضيفا أن التوثيق في غاية الأهمية ولابد منه للأجيال القادمة، كي تكون على علم بأهمية الفداء والتضحية للدولة المصرية وأن الدولة المصرية قادرة على اجتياز أي تحدي".

 

وقال أحمد الطاهري، أن الرئيس السيسي أقسم بحماية وحفظ أمن واستقرار مصر منذ 30 يونيو 2013، مضيفا:"عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تخللت في الكثير من المؤسسات داخل مصر قبل ثورة 30 يونيو وكانت متواجدة على رأس السلطة ويساندها مشروع مخطط دولي لهدم مصر ومؤسساتها".

وأشار أحمد الطاهري إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر رأس الأفعى التي تستهدف ضرب الدولة الوطنية والتخلص من تيار الوطنية المصرية، وهدم مؤسساتها وطمس هوية الشعوب والعودة بهم إلى الجاهلية المطلقة، كي يتحول الشرق الأوسط لمنطقة من النفايات البشرية".

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