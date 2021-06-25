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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بـ الداخلة وبلاط

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أوائل الشهاده الإعدادية بمركزي الداخلة وبلاط، خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الناجحين، متمنياََ لهم التوفيق والنجاح بالمراحل التعليمية القادمة، كما قدم الشكر للعاملين لقطاع التعليم لجهودهم في تحقيق نتائج مشرفة.

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وسلم المحافظ الأوائل البالغ عددهم ٣١ طالب وطالبة بالمركزين، شهادات تقدير ومكافآت مالية، مؤكداَ على تنفيذ رحلة لجميع المتفوقين لإحدى المدن الساحلية، لتشجيع جميع طلاب المحافظة علي التفوق والنجاح.

من جانب آخر، استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أحمد إبراهيم مخلوف مدير فرع البنك الأهلي بالخارجة بحضور ماهر حسين عبد الجيد أمين عام الجامعة المساعد. 

واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء ما تضمه الجامعة من كليات كما تناول التعريف بالخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع  و بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والبنك الأهلى والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون خلال الأيام القادمة .

وقال الدكتور  عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة إن لقائه بمدير فرع البنك الأهلي بالخارجة  يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة  وتماشيا مع نشر ثقافة الشمول المالي والتوسع في مجال التحصيل الإلكتروني

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الجامعة والبنك الأهلى المصري في مجال خدمة المجتمع والتنمية المجتمعية المستدامة مشيدا بالدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الأهلي المصري فى المساهمة  المشروعات الكبرى التى تعود بالنفع على المجتمع ، مشيرا الي أن إدارة الجامعة تسعى إلى نشر الثقافة المصرفية والوعي لدى الطلاب  .

من جانبه أشاد أحمد إبراهيم مدير فرع  البنك الأهلى بالخارجة بجهود الجامعة وما حققته الجامعة من قفزات  فى مجال المنشأت  ومجالات خدمة المجتمع والبيئة ، مقدما الشكر لرئيس الجامعة و أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على الطفرة الكبيرة التى  تشهدها جامعة الوادي  الجديد فى شتى المجالات

نائب رئيس جامعة الوادى الجديد يناقش  مشروع انشاء مركز للقوافل  التنموية 

من ناحية أخري، ترأس  الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته الدورية بقاعة مجلس الجامعة بالمبني الإداري نائبا عن رئيس الجامعة بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور المستشار البيئى للجامعة وبحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة الخارجة والدكتور نبيل حنفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة والدكتور أحمد محروس مدير عام الشئون الصحية والمهندس حاتم عبد الراضي  مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة ووكيل  مديرية الطب البيطري.

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محافظ الوادي الجديد محافظة الوادى الجديد تكريم الاوائل مركزي بلاط والداخله اوائل الاعداديه شهادات تقدير وجوائز ماليه

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