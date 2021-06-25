رئيس جامعة المنيا يكرم الطلاب الأوائل في 5 كليات

شهد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، احتفالية تكريم أوائل الطلاب بالفرق الدراسية قبل النهائية بكليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم، من خلال منحة مالية شهرية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للطلاب الفائقين بالمرحلة الجامعية، وتوضع شهرياً في حساب الطلاب ببنك ناصر الاجتماعي، وفقاً للبروتوكول الموقع بينها وبين الجامعة.

نظمت الاحتفالية إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وفقاً للإجراءات الاحترازية، لتكون بداية لتفعيل بنود البروتوكول، وذلك بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور مسئولين من بنك ناصر الاجتماعي ومدير وحدة التضامن بالجامعة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة أن منحة وزارة التضامن تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين الوزارة بشأن إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي تدعم الطلاب الفائقين بالمرحلة الجامعية الأولي، والباحثين من غير الهيئة المعاونة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه؛ وكذلك تقديم منح دراسية للمشروعات البحثية الجادة وفق معايير خدمة المجتمع وتنميته، وذلك ضمن خطة الجامعة في دعم ورعاية طلابها وباحثيها، وخاصة طلابها المتميزين والفائقين، تحقيقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة، وبناء الإنسان المصري وتحقيق معايير الحماية والتمكين الاقتصادي والتوعية بما يعود بالنفع على منتسبيها.