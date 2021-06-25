الحكومة التونسية تفرض الحجر الصحي الشامل على عدة مناطق

أعلنت الحكومة التونسيسة فرض الحجر الصحي الشامل على الولايات التي تتراوح فيها نسبة إصابات كورونا بين300 و400 حالة لكل 100 ألف ساكن، خلال الـ14 يوما الأخيرة.

وقالت حسناء بن سليمان المتحدثة باسم الحكومة التونسية خلال مؤتمر صحفي إنه في هذه الحالة سيقع تطويق الولايات والمعتمديات المعنية بالحجر الصحي الموجه، وستشمل الإجراءات، حظر التجول اعتبارا من الساعة لثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي.

كما تشمل الإجراءات التي فرضتها الحكومة التونسية منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية ومنع ارتياد دور العبادة.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة التونسية أنه سيتم إغلاق المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء، في هذه الولايات التي تزيد فيها نسبة إصابات كورونا عن العدد المذكور.

وتشهد تونس ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا، حيث سجلت نحو 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالى 14233 وفاة.

وفي وقت سابق، دعت اللجنة العملية التي تقدم مقترحاتها للحكومة التونسية إلى تشديد الإجراءات ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشارا أسرع للوباء، إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.