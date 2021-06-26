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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حتى نهاية الأسبوع المقبل.. آخر فرصة للتقديم للدراسة في بولندا

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية فى وارسو بشأن برنامج الزمالة بالأكاديمية البولندية بعد الدكتوراه لمدة عامين فى إحدى المعاهد داخل الأكاديمية البولندية للعلوم (PAS) .

وأوضحت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك بدل شهرى:2500 يورو، أولئك الذين قرروا القدوم إلى بولندا مع عائلاتهم ، قد يحق لهم الحصول على بدل عائلي إضافي، بالإضافة إلى ذلك ، سيتم منحهم ميزانية بحثية تصل إلى 93000 يورو لكل مشروع.

بينما أخر موعد للتقديم: 30 يونيو2021، وللإطلاع على كافة شروط التقدم يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://pasific.pan.pl/wp-content/uploads/2021/04/PASIFIC-Call-1-Guide-for-Applicants.pdf

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 


وكانت قد أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن أفادت سفارة جمهورية اندونيسيا بالقاهرة  بشأن تقديم جامعة سبلاس مارت الحكومية فى إندونيسيا منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.


وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم  يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:
https://io.uns.ac.id/uns-scholarship-2021/
https://io.uns.ac.id/admission
https://spmb.uns.ac.id/international/registration/step-one
وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الادارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلم

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