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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطل بـ الاختيار2: الشهيد أحمد جاد كان ملاكا ويمتلك مسجدا فى مرسى مطروح

الفنان أحمد رفعت
الفنان أحمد رفعت

تحدث الفنان أحمد رفعت عن مشاركته بـ مسلسل الاختيار 2 والعمل برفقة المخرج بيتر ميمى، قائلا:" إن المخرج بيتر ميمي، كان حريصًا على ظهور مسلسل  الاختيار 2 وكأنه واقع وحقيقي، وكان عايزنا نموت بجد عشان المشهد يطلع حقيقي".

وأضاف رفعت ، خلال لقائه لـ برنامج " المواجهة مع النفس " المذاع على فضائية "القاهرة والناس " أصبت بكسر في الضلوع أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل الاختيار 2، أكملت دورى في المسلسل ولدى ضلع مكسور.

وأوضح الفنان أحمد رفعت أنه وجد الكثير من الأمور المتشابهة بينه وبين الشهيد أحمد جاد الذى جسد شخصيتة خلال المسلسل، من حيث ترتيل القرآن وإمامته للمصلين، مشددًا على أنه وجد الكثير من ردود الأفعال الإيجابية منذ أول حلقة من مسلسل "الأختيار 2".


ونوه إلى أن الشهيد "أحمد جاد " ، والذي قام بدوره في العمل، كانت من ضمن أعماله الخيرية امتلاكه لمسجد في محافظة مرسى مطروح، معقبا : " أنا مدين للراجل.. ده كان ملاك".

وتابع أحمد رفعت:" أعتقد أن الفنان كريم عبد العزيز هو الوريث الشرعي للفنان الراحل محمود عبد العزيز".
 

واكمل احمد رفعت:" الشهيد احمد جاد كان  رجلا في صورة ملاك وكان الشهيد لديه كم كبير من الأخلاق"، مضيفا:"  أهتم بأدق التفاصيل في أي شخصية أقوم بتجسيدها".

 

ولفت أحمد رفعت:"  أرى دائمًا التميز في الاختلاف، ولهذا أكون حريص على أن أقدم أي شخصية سواء شريرة أو جيدة ، بشكل مختلف عما قُدم سابقًا".

 

وتابع احمد رفعت : "إسناد دور العقيد الشهيد أحمد جاد له كان مسؤولية كبيرة وفي نفس الوقت فخرا شديدا"، مشيرًا إلى أن أي ممثل مصري وعربي يحلم بالمشاركة في أجزاء هذا المسلسل، واصفا مسلسل الأختيار 2 بأجزائه بأنه "أهم مسلسل" في الدراما العربية.

وأكمل: "مدين إلى الله سبحانه وتعالى في أي نجاح أحققه عبر أي دور أقدمه في الأعمال الفنية"، مشيرًا إلى أنه مدين أيضًا إلى القرآن الكريم، الذي كان سببًا في حب الناس له بمسلسل "الاختيار2" بعدما نجح في ترتيله بشكل جيد خلال مشاهده الأولى من العمل، موضحًا أنه مدين أيضا للشهيد العقيد أحمد جاد، الذي جسده بهذا المسلسل.


 

الاختيار 2 مسلسل الاختيار 2 بيتر ميمي المخرج بيتر ميمي الفنان أحمد رفعت

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