إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أصدر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقرير" 7سنوات استقرار وتنمية " عن أهم أهداف الجهاز وانجازاته في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

و أصدر جهاز تنمية المشروعات تقرير "7 سنوات استقرار وتنمية" يتضمن أهم الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال السبع سنوات الماضية والتي شهد فيها هذا القطاع دعما غير مسبوق من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتمثل ذلك في تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطا‎‎ع وهى كالتالى :