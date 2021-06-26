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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أخبار النجوم

رد مثير من حنان ترك وريهام سعيد.. تعليقات النجوم على اعتزال حلا شيحة

حلا شيحة
حلا شيحة

أثارت الفنانة حلا شيحة حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد صورتها الأخيرة مع زوجها معز مسعود، عبر انستجرام، والتي ألمحت فيها إلى قرار اعتزال الفن.

وجاءت أبرز تعليقات النجوم على منشور حلا شيحة الأخير عبر تطبيق انستجرام، كما يلي: كتبت حنان ترك: «ربنا يسعدك حبيبتي ويرزقك الطمانينة دائما ابدا»، وكتبت كارمن سليمان:  «ربنا يحميكي»، درة:  «جميلة في كل حالاتك ربنا يسعدك يا حبيبتي »، شيماء سيف: «بحبك اوى واهم حاجة تبقى سعيدة ربنا يفرحك ويراضيكى»، مها الصغير زوجة أحمد السقا: «قمر يا حلا»، رنا سماحة: «ربنا يسعدك يا حبيبتي»، ريهام سعيد: «لازم تعرفي ان الي حصل ده دليل قوي جدا ان ربنا بيحبك اوي . يا رب يسعدك و يوفقك»، مي كساب: «ربنا يحفظك ويريح قلبك وعقلك ويراضيكي». 

اعتزال حلا شيحة

يأتي ذلك بعدما ألمحت حلا شيحة إلى قرار اعتزال الفن، إذ شاركت متابعيها صورة رومانسية تجمعها بزوجها معز مسعود في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت حلا شيحة على الصورة: “بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا”.
وتابعت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من اكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي.. جمعة مباركة".

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صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

إلغاء متابعة محمد رمضان

وقامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور الشهير انستجرام، وذلك بعد مشاركتها معه في مسلسل «زلزال» في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2019.

 

تجاهل فيلم تامر حسني

حلا شيحا تجاهلت أي أخبار عن الفيلم، ولم تشارك بصورة واحدة من العمل أو تنشر البرومو الذي من المفترض أنها كانت في انتظاره منذ سنوات كما أعلنت من قبل.
من اللافت أيضاً حذف حلا شيحة صورها الترويجية لفيلم مش أنا والتي نشرتها من قبل عبر إنستجرام، وهو ما دفع البعض للتساؤل مجدداً هل يأتي هذا التجاهل بسبب وازع ديني جعلها تعاود التفكير في الاعتزال مرة أخرى أم أن تجاهل الترويج للفيلم نابع من خلاف خفي مع تامر حسني؟.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسنى، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

 

 

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