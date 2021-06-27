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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريعة التحضير .. طريقة عمل القهوة العربية الجاهزة

طريقة عمل قهوة عربية
طريقة عمل قهوة عربية

طريقة عمل قهوة عربية  من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بالأخص في الوطن العربي، طريقة عمل قهوة عربية  تعتبر من المشروبات الدافئة التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ مما يجعل العديد يحرص على تنانولها يوميا و باستمرار.

 

تختلف طريقة عمل قهوة عربية من شيف لأخر فهناك العديد من الوصفات و الطرق التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات لكي تحصلي على مذاق مميز و رائع.

 

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة عمل قهوة عربية  بوصفات مختلفة ..


طريقة عمل قهوة عربية سريعة التحضير 


قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج  عمايل إيديا طريقة عمل قهوة عربية سريعة التحضير

مقادير قهوة عربية 
قهوة 
حبهان مطحون
قرنفل مطحون 
زنجبيل مطحون 
زعفران

طريقة تحضير قهوة عربية 
- يغلى الماء
- تضاف إليه ملعقة صغيرة قهوة، وربع ملعقة حبهان وقرنفل وزنجبيل، وشعرة زعفران
- تترك على النار لتغلي
- تقدم ساخنة

 

طريقة عمل قهوة عربية الجاهزة 


"القهوة العربية" هو مصطلح عام يشير إلى طريقة تحضير القهوة في العديد من البلدان العربية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومع ذلك ، هناك قدر كبير من الاختلاف من مكان إلى آخر ، بما في ذلك كيفية تحميص الحبوب وما هي التوابل والنكهات المضافة.


تُحضر القهوة العربية على الموقد في قدر خاص يسمى الدلة ، وتُسكب في ترمس وتُقدم في فنجان صغير الحجم بدون مقبض يُسمى فنجان،  قد تندهش من اختلافها عن القهوة على الطريقة الغربية ، ولكن بعد بضع رشفات ستصنعها لجميع ضيوفك.


كشف موقعwikihow ، عن طريقة عمل قهوة عربية الجاهزة

مقادير طريقة عمل قهوة عربية الجاهزة 
3 ملاعق كبيرة من حبوب البن العربي المطحون
3 أكواب ماء
1 ملعقة كبيرة هيل مطحون 
رشة زعفران (اختياري)
1 ملعقة صغيرة ماء الورد (اختياري)

طريقة تحضير طريقة عمل قهوة عربية الجاهزة
-ضعي المكونات مع بعضها البعض على نار هادئة 
-سخن الترمس،  إذا كنت تخطط لتقديم القهوة من الترمس ، كما هو معتاد في الشرق الأوسط ، قم بتسخينها الآن عن طريق ملئها بالماء المغلي.
 

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