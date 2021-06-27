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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابتعد عن الصدارة.. "أحمد نوتردام" يحقق 65 ألف جنيه إيرادات

رامز جلال
رامز جلال

حقق فيلم احمد نوتردام للفنان رامز جلال أمس السبت، إيرادات وصلت إلى 64 ألفا و985 جنيها، ليتراجع الفيلم عن صدارة شباك التذاكر.

 

بوستر فيلم أحمد نوتردام

 

كان النجم الكوميدي رامز جلال شارك جمهوره بالبوستر الرسمي لـ فيلم احمد نوتردام ، ونشره من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتب رامز جلال ، معلقا من خلال البوستر: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. بوستر فيلم #أحمد_نوتردام .. لا تخافوا، ولكن هزروا.. عيد الفطر 2021 وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

 

أبطال فيلم أحمد نوتردام

 

فيلم احمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم،  ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

 

تغيير اسم الفيلم

 

وغير صناع فيلم رامز جلال "هيكل نظمي" اسم العمل إلى "أحمد نوتردام"، وذلك قبل طرح بوستر للعمل في الأسواق ومواقع التواصل.

 

وكان محمود كريم مخرج الفيلم قد وضع اللمسات الفنية لمونتاجه، قبل عرضه في دور السينما لأول مرة، والفيلم يشارك في بطولته غادة عادل وخالد الصاوى وبيومي فؤاد.

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كواليس فيلم أحمد نوتردام

 

كان رامز جلال انتهى من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد احمد نوتردام ، بعد توقف التصوير فى شهر فبراير الماضى بسبب فيروس كورونا.

 

وتم تصوير العمل في حي المهندسين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، كما تم تصوير عدد من المشاهد الداخلية للعمل في أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج السمنة والنحافة.

 

ملخص أحداث فيلم أحمد نوتردام 

 

يجسد الفنان رامز جلال شخصية طه الشاب الذي يعمل صحفيًا، ويعاني من مرض النحافة، ويتردد علي العديد من الأطباء، ولم يصلوا إلى أي سبب لهذه النحافة المفرطة.

 

وبسبب ما يعاني منه "طه"، يتعرض للعديد من المشاكل التي تقلب حياته إلى أن يذهب للطبيبة "وفاء" التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة.

 

آخر أفلام رامز جلال 

 

كان آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

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