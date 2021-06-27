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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيان الختامي لقمة بغداد: دعم مصر في أزمة السد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

صدى البلد

أكد البيان الختامي لقمة بغداد الثلاثية التي يشارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عزيز وتكامل الجهود المشتركة بين العراق ومصر والأردن في المجالات كافة.

 

وقال البيان الختامي للقمة الثلاثية في بغداد، إن القمة تأتي استكمالا لجهود القادة الثلاثة في مصر والأردن والعراق في تعزيز وتكامل الجهود المشتركة.

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وأشاد البيان الختامي للقمة الثلاثية بالجهود الدبلوماسية لحكومة الكاظمي في تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب وتصديها لتنظيم داعش الإرهابي.

ودعم البيان الختامي للقمة الثلاثية استعدادات الحكومة العراقية في التهيئة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وجهود الحكومة العراقية في ترسيخ الأمن ومنع التدخل في شؤونه الداخلية.

وأعرب قادة العراق والأردن عن دعمهم  لمواقف مصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبي، وتقدير جهود الأردن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وباقي أراضي فلسطين.

وثمن البيان دور مصر في وقف جولة التصعيد الأخيرة بغزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأكد على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل.

وشدد البيان على أهمية تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضرورة السير بإجراءات البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية - الأردنية.

وأعلن البيان الختامي لقمة بغداد الثلاثية الاتفاق على ضرورة تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث، والتعاون في مختلف مجالات مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، ومختلف المجالات والقطاعات الصناعية ذات الأولوية لتعزيز التعاون، وأهمية السعي لتكامل الموارد وتوفير كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري.

 وتضمن البيان التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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