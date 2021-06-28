11 فئة.. سعر ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2022 فى مصر

تعتبر السيارة طراز تويوتا كورولا ، واحدة من أشهر وأعرق السيارات التى تم طرحها فى مصر من قبل العلامة التجارية تويوتا اليابانية، منذ أن تم طرحها للمرة الأولى فى الأسواق العالمية عام 1966 .

وشهد الشارع المصرى تواجدا كبيرا لكل موديلات تويوتا كورولا ، التى كانت فى بداية الألفية الثانية أكثر سيارة مبيعا عالميا ، وعشقها المصريون لذلك أصبح لها مكانة خاصة عن باقى الطرازات والسيارات المختلفة .

وطرح الوكيل المحلى للعلامة التجارية اليابانية تويوتا فى مصر مؤخرا، موديل 2022 من طراز كورولا داخل السوق المحلى المصري ، والتى تم الدفع بـ 11 فئة سعرية لها، وهم الفئة الأولى A/T Basic، والفئة الثانية Active Plus، والفئة الثالثة STD، والفئة الرابعة Comfort plus، والفئة الخامسة F/O، والفئة السادسة سمارت، والفئة السابعة GR، والفئة الثامنة H/L وغيرها.

مواصفات تويوتا كورولا 2022

ومن المعروف أن السيارة تويوتا كورولا من أكثر السيارات أمانا فى فئتها، لذلك يضم موديل 2022، مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP.

أما عن قوة السيارة تويوتا كورولا موديل 2022، فتاتى بـ 120 حصان وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر ، يتم توليدهم من محرك 1600 سي سي، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 10.8 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود حوالي 6.8 لترعند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

و أظهر الموديل الجديد 2022 من تويوتا كورولا موديل 2022 ، بمظهر محدث كليا ، ويضم مصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، مرايات جانبية كهربائية و جنوط 15 بوصة، وللفئة الأعلى مصابيح ضباب أمامية، وحساسات ركن خلفية أما فئة الرابعة فتضم جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED .

أما المقصورة الداخلية فتضم عجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، أما الفئة الثانية فتضم تكييف هواء أوتوماتيك، ومقعد كهربائي لدعم فقرات القطانية، ومرايات جانبية كهربائية مع خاصية تسخين المرايات الجانبية، والزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود .

وتأتى الفئة الرابعة بحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وحساس مطر، وشاشة بيانات عدادات 7 بوصة، ومفتاح بصمة، وخاصية ضم المرايات كهربائية، حساسات ركن أمامية وخلفية، وفتحة سقف، اما الفئة الأعلى فتأتى بوسائد هوائية أمامية و ستائرية، وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة، كاميرا خلفية، وشاحن هاتف لا سلكي، وخاصية ضم المرايات الكهربائية أتوماتيك، ورشاشات للمصابيح الأمامية، وفتحة سقف .

أما عن أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2022، في السوق المصري فتأتى كالتالي :

- مانيوال / ACTIVE بسعر 295,000 جنيه.

- اوتوماتيك / ACTIVE بسعر 325,000 جنيه.

- اوتوماتيك / ACTIVE+ بسعر 328,500 جنيه.

- اوتوماتيك / COMFORT بسعر 360,000 جنيه.

- اوتوماتيك / COMFORT + بسعر 363,600 جنيه.

- اوتوماتيك / سمارت بسعر 385,000 جنيه.

- سمارت / اتوماتيك / فتحة سقف بسعر 405,000 جنيه.

- اوتوماتيك / GR بسعر 445,000 جنيه.

- اوتوماتيك / ELGANCE بسعر 460,000 جنيه.

- اوتوماتيك / جميع الكماليات / هايبرد بسعر 576,000 جنيه.

- اوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد بسعر 616,000 جنيه.