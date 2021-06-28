تعرف على أسعار فئات أصغر SUV في مصر 2021.. صور

تعتبر السيارة فيات X500 موديل 2021، واحدة من اصغر الطرازات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام مع اطلالة الكروس اوفر، و التي تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات، مع اطلالة خارجية تتسم بالمظهر الرياضي، إلى جانب القدرات الداخلية التي تعتمد على حزمة من الوسائل التكنولوجيه المتطورة، و انظمة الامان، و برامج مساعدة قائد المركبة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخبار مواصفات و اسعار السيارة فيات X500 موديل 2021.

المواصفات الفنية للسيارة فيات X500 موديل 2021

تحتوي السيارة فيات X500 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 140 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

بينما تنطلق فيات X500 موديل 2021 من نقطة الاستعداد و الوضع 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 9.8 ثانية فقط، و ذلك بفضل تمتعها بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي النقلات.

تصميم السيارة فيات X500 موديل 2021

ترتكز السيارة فيات X500 موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق، مع أقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات، و حزمة من المصابيح الأمامية و اليت تخلق هالة من الانوار، مع مرايات جانبية كهربائية ذات شرائط LED، مع سبويلر مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، و تقدر القياست الهيكيلة للسيارة بنسبة طول بلغت 4273 مم، و عرض يقدر بـ 1796 مم، مع ارتفاع يبلغ 1608 مم، و مساحة تخزين خلفية تسع لـ 351 لتر.

بينما زودت السيارة من الداخل بنظام صوتي و ترفيهي، و شاشة ملونة تعمل باللمس 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة، و مقود حركة مالتي فانكشن، و رز تفعيل و ايقاف المحرك، مع فرامل مانعة للانغلاق، و فرامل يد كهربائية، و برنامج EBD، و ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، بالاضافة إلى وسائد الحماية الهوائية و الستارية.

اسعار فئات السيارة فيات X500 موديل 2021 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل POP STAR 2021محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 384,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LOUNGE 2021محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 434,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل A/T SPORT AWD 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 489,900 جنيه.