تبدأ من 144 ألف ريال.. 5 سيارات "سيدان" دفع خلفى فاخرة فى السعودية | صور

يمتلك السوق السعودي للسيارات، عدة إصدارات متنوعة من كبري علامات السيارات العالمية من أجل توفير أفضل الخيارات لأكبر نسبة ممكنة من المستهلكين، ومن بين أبرز هذه الإصدارات تأتي فئة “السيدان” ذات الدفع الرباعي التى تضمن أفضل أداء جبار على الطرق المختلفة.

لذلك يطرح موقع صدى البلد الاخبارى، سعر ومواصفات 5 سيارات “سيدان” ذات دفع خلفى الأرخص منها بسعر 144 ألف ريال.

1 ـ بورشه 911

تتميز سيارة بورشه 911 موديل 2021 بحصولها على محرك سداسي الأسطوانات مزدوج التيربو، سعة 3000 سي سي، بقوة 379 حصان، وعزم الدوران 600 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض بثماني سرعات، بناقل حركة يدوي بسبع سرعات، و تأتى بنظام الدفع الخلفى.

وتأتي السيارة بورشه 911 موديل 2021 بكاميرا رؤية خلفية بها حساسات ركن أمامية وخلفية، تحذير الاصطدام الأمامي، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومن ميزات الأمان المتقدمة المتوفرة المصابيح الأمامية التكيفية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، و مراقبة النقاط العمياء، الحفاظ على حارة السير، كاميرا للرؤية الليلية.

أسعار سيارة بورشه 911 موديل 2021 فى السعودية:

الفئة الأولى ARRERA بسعر 454 ألف ريال.

الفئة الثانية CARRERA CABRIOLET بسعر 508 ألف ريال.

الفئة الثالثة CARRERA S بسعر 540 ألف ريال.

الفئة الرابعة CARRERA 4 CABRIOLET بسعر 542 ألف ريال.

الفئة الخامسة CARRERA 4S بسعر 574 ألف ريال.

الفئة السادسة CARRERA S CABRIOLET بسعر 591 ألف ريال.

الفئة السابعة CARRERA 4S CABRIOLET بسعر 625 ألف ريال.

2 ـ مرسيدس C 200

تأتى سيارة مرسيدس C 200 موديل 2021 بثلاث نسخ من فئتها، وتحمل ذات نفس المحرك تيربو سعة 2.0 لتر أربع أسطوانات، بقوة قدرها 204 حصان بقوة عزم دوران 300 نيوتن متر، وناقل الحركة أتوماتيكي من تسع سرعات، تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.1 ثانية، تصل سرعتها القصوى 245 كم/س.

حصلت سيارة مرسيدس C 200 موديل 2021 على نظام الدفع الخلفى، ويتوفر للسيارة مساعد للركن ونظام بري سايف للأمان ومساعد انتباه السائق وكاميرا 360 درجة ومصابيح أمامية ليد بمدي رؤية طويل، تأتى بعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف من الجلد، اضاءة داخلية Ambient Light، و زجاج خلفي ملون.

أسعار مرسيدس C 200 موديل 2021 فى السعودية:

الفئة الأولى بسعر 214 ألف ريال.

الفئة الثانية COUPE بسعر 237 ألف ريال.

الفئة الثالثة CABRIOLET بسعر 253 ألف ريال.

3 ـ بى ام دبليو 320

تأتي السيارة بى ام دبليو 320 موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، بسعة 2000 سي سي، بقوة 186 حصان، وعزم أقصى 290 نيوتن.متر، كما أنها تأتي بنظام الدفع الخلفى وتقترن ناقل حركة استبترونيك بعدد 7 ناقلات، تصل سرعتها القصوي هي 235 كيلو متر.

أما عن الكماليات التى حصلت عليها سيارة بى ام دبليو 320 موديل 2021 فتأتى بعجلة قيادة بغطاء جلدي Sport ومخارج عادم M ونظام تعليق قابل للتكيف، بها مصابيح أمامية LED متكيفة وفوانيس شبورة LED، بها نظام ابل كار بلاى ، وكاميرا رؤية خلفية.

يبلغ سعر السيارة بى ام دبليو موديل 2021 فى السعودية بـ 222 ألف ريال.

4 ـ كرايسلر 300

تمتلك السيارة كرايسلر 300 موديل 2021 على خيارين من المحركات، أولهما يأتي بسعة 3600 سي سي، ينتج قوة 293 حصان، عزم الدوران 360 نيوتن.متر، تتسارع من 0 الى 100 فى خلال 9.3 ثانية، تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم / س.

أما المحرك الأقوى بسعة 5700 سي سي، ثماني الأسطوانات، يخرج قوة 370 حصان، وعزم 486 نيوتن/متر، مع نظام الدفع الخلفي، تبلغ السرعة القصوى للسيارة 210 كم / س، استهلاك السيارة للوقود حوالي 12.8 لتر لكل 100 كم.

من أبرز المواصفات التى تتميز بها سيارة كرايسلر 300 موديل 2021، التحكم في التسارع للانزلاقات، وهو نظام جديد يعمل مباشرةً في حالة حدوث تسارع مفاجئ من السائق في طريق منحدر أو منزلق مفاجئ، و يقوم هذا النظام بتهدئة سرعة السيارة حتى يساعدها على التوقف دون الانزلاق والاصطدام في اسرع وقت.

أسعار سيارة كرايسلر 300 موديل 2021 فى السعودية:

الفئة الأولى LIMITED بسعر 144 الف ريال.

الفئة الثانية بسعر 169 ألف ريال.

الفئة الثالثة LUXURY بسعر 182 ألف ريال.

الفئة الرابعة LUXURY بسعر 187 ألف ريال.

الفئة الخامسة LUXURY بسعر 196 ألف ريال.

5 ـ كاديلاك CT5

تعتمد السيارة كاديلاك CT5 موديل 2021 على منظومة الدفع الخلفى، زودت بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، بقوة 237 حصان، مع عزم دوران 350 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات، ويتوفر خيار الدفع الرباعي.

ودعمت سيارة كاديلاك CT5 موديل 2021 بعدة تجهيزات منها، فرامل مانعة للانغلاق، نظام إلكتروني لنقل الحركة، نظام مساعدة التوجيه الكهربائي، وسادة هوائية، نظام استشعار الراكب، نظام استشعار عند مسند الرأس، جهاز كشف وجود راكب أو طفل في المقعد الأمامي، وسادة هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي تفتح على مرحلتين وسادتان جانبيتان مدمجتان في مقعد السائق والراكب الأمامي.

طرحت سيارة كاديلاك CT5 بفئة واحدة LUXURY موديل 2021 فى السوق السعودى بسعر 161 ألف ريال.