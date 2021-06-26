أرخص 5 سيارات سيدان لـ موديلات 2021 في مصر| صور

تستحوذ فئة الـ "سيدان" على نسبة تصويت عالية داخل أسواق السيارات العالمية والمصري؛ لتمتعها بالعديد من نقاط القوة، إلى جانب وسائل التحكم و قدرات الأداء، و التي تختلف من قبل كل شركة، حيث يسعي البعض من محبي عالم السيارات إلى امتلاك هذه الفئة بالإضافة إلى نقطة مهمة للغاية و هي القيمة السعرية.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ارخص 5 سيارات لـ موديلات 2021 داخل السوق المصري.

1 – شيري اريزو 5 موديل 2021

تنتمي اريزو 5 إلى فئة الـ سيدان، و تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 114 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 141 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، و النسخة الثانية أوتوماتيكية الأداء، و تحتوي السيارة على مصابيح أمامية حادة، و شبكات متعددة المقاطع، مع مرايات جانبية ذات شرائح ضوئية.

أسعار فئات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021

الفئة الأولى مانيوال / بيز لاين / فرش جلد موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 176.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية AT/ BASELINE موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 194.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة AT / BASELINE LEATHER موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 195.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 209.900 ألف جنيه.

2 – سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

تحتوي السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021 على نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال و الاخر أوتوماتيكي من 4 سرعات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1200 سي سي، قادر على انتاج قوة 85 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع نسبه استهلاك للوقود تبلغ 6.2 لتر لكل 100 كم.

سعر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

الفئة الأولى مانيوال موديل 2021 محرك 1200 CC بسعر 171,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1200 CC بسعر 206,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TOP LINE 2021 محرك 1200 CC بسعر 214,500 جنيه.

3 – شانجان ALSVIN موديل 2021

تحتوي السيارة شانجان ALSVIN موديل 2021 على محرك من 4 اسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد قوة 101 حصان، و 135 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، بالإضافة إلى نسخة اخرى رباعية الاسطوانات أيضا، سعة 1500 سي سي و لكنها مدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية خماسية النقلات.

و يبلغ سعر السيارة شانجان ALSVIN موديل 2021

الفئة الأولى مانيوال موديل L1 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 169,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل L1 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 189,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل L2 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 205,000 جنيه.

4 – بي واي دي F3 موديل 2021

زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 و اليت تنتمي إلى فئة الـ سيدان، بمحرك سعة 1500 سي سي، 4 سليندر، بقوة 108 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، يعمل عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 نقلات، و تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 6.3 لتر لكل 100 كم.

و تقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 بقيمة قدرها 174 ألف جنيه.

5 – بروتون ساجا 2021

حصلت السيارة بروتون ساجا 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة 95 حصان، مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ 120 نيوتن/متر، و تبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر/100 كيلومتر.

أسعار فئات بروتون ساجا 2021 في مصر

الفئة الأولى مانيوال موديل STANDARD 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 166,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STANDARD 2021محرك 1300 سي سي بسعر 188,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 205,000 جنيه.