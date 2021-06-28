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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من السودان على انسحاب الجيش الإثيوبي من تيجراي

صدى البلد

علقت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، على انسحاب قوات الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد من إقليم تيجراي ما اضطره لإعلان وقف إطلاق النار بشكل أحادي بعد وقوع خسائر.

 

وبحسب قناة "الشرق" السعودية، قالت الخارجية السودانية إنها تتابع "بقلق" ما يحدث في إثيوبيا وخاصة الأوضاع في إقليم تيجراي.

 

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن قوات آبي أحمد نشرت تعزيزات عسكرية للقوات الإثيوبية عند الحدود السودانية الإثيوبية.

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وقال مصدر دبلوماسي لم تسمه، إن خسائر كبيرة وقعت في صفوف قوات الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد في إقليم تيجراي.

 

وأعلنت حكومة إثيوبيا، اليوم الاثنين، وقف إطلاق نار "أحادي الجانب" في إقليم تيجراي، بعد حوالي 8 أشهر من الصراع دامي في الإقليم الواقع شمال البلاد.

 

وجاء الإعلان الإثيوبي بوقف إطلاق النار في تيجراي عبر بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا، بعد فرار قوات الإدارة المؤقتة التي عينتها حكومة آبي أحمد من ميكيلي عاصمة الإقليم وسيطرة قوات مسلحة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على المدينة.

 

ودعت الحكومة الإثيوبية، إلى وقف إطلاق النار "لأسباب إنسانية" حتى يتم إيصال المساعدات إلى عاصمة تيجراي، فيما رحب سكان ميكيلي بوصول قوات جبهة تحرير تيجراي المعارضة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

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