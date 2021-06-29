عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: 30 يونيو خلصت المنطقة من خفافيش الظلام وبداية الجمهورية الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو خلصت المنطقة العربية بالكامل من خفافيش الظلام والجماعات الإرهابية التى كانت تدبر المؤامرات والمكائد للمنطقة، وقضت على مخطط التقسيم للمنطقة، وكانت بداية عهد جديد للبناء والتنمية الشاملة على الأرض، ولعل اليوم وبعد مرور 8 سنوات على ذكرى 30 يونيو أصبح الحلم حقيقة على أرض الواقع.

 

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن 30 يونيو تعد اعظم ثورة فى التاريخ المصرى الحديث، حيث انتفض الشعب المصرى عن بكرة أبيه فى وجه الجماعة الإرهابية التى قفزت على السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وتجاهلت مطالب الشعب المصرى ، بل وراحت هذه الجماعة تواصل أعمال العنف والقتل والتخريب ضد الأبرياء تحت ستار الدين والدين منهم براء.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انحياز القيادة السياسية للانتفاضة الشعبية الكبيرة حينذاك كتب لهذه الثورة النجاح، حيث حمل الرئيس عبد الفتاح السيسى، حينذاك روحه على كفه وخاطر بحياته من أجل إعلاء راية الوطن والحفاظ على تراب الوطن والانحياز الكامل للشعب المصرى، حيث الشعبية الجارفة التى يتمتع بها، ومن هنا كانت نقطة البداية الحقيقة للإصلاح والثورة على الفساد وبداية الجمهورية الجديدة.

 

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أن ما نشهده من إنجازات على الأرض فى الوقت الحالى، وما تحقق منذ 7 سنوات وحتى اليوم ما لم يكن يتحقق سوى بوجود إرادة سياسية قوية عازمة على البناء واستعادت بناء مؤسسات الدولة بالكامل، فى ظل وجود شعب مؤمن بما تقوم به هذه القيادة وهذا ما قد كان وتحقق ومازال يتحقق على أرض الواقع وننتظر المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة.

30 يونيو ثورة 30 يونيو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان

ترشيحاتنا

لبنان ..إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر إلى السعودية

عوض تاج الدين: ذروة الموجة الثالثة انتهت والمستشفيات في مرحلة استرخاء عملي

ضحية الأهلي.. قرار جديد من إدارة الترجي بشأن مستقبل معين الشعباني

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال ساعات

بدء تسليم 792 شقة بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالعاشر من رمضان

ضربة ساحقة لـ جيش إثيوبيا.. ماذا حدث لـ أبي أحمد في تيجراي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

هجيب حق شيرين.. والد حسام حبيب يواجه الحبس والغرامة بعد تسجيله الأخير

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

تعرف على أسعار الذهب في مصر.. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقات نت و3 آلاف جنيه مكافأة تلقي لقاح كورونا في هذا البلد

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

فيديو

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ