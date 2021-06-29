بلاش شغل التماحيك .. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية في فيديو جديد

نشر الفنان حسام حبيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ، فيديو رد جديد على نضال الأحمدية، التى نشر موقعها تسجيلات منسوبة لوالده يزعم فيها تآمر “حسام” على زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام حبيب في فيديو جديد ردا على نضال الأحمدية : «بلاش شغل التماحيك، عشان مصر بلد كبيرة وفيها قانون، وصدقينى الدنيا كلها عارفة يعنى إيه مصر، والدنيا كلها عارفة إن مفيش حق مصرى بيضيع».

وأضاف حسام حبيب : "أنا أول مرة أسمع عن أسلوب صحفى بتزقى فيه بنات يعملوا مكالمات مع ناس وتسميه صحافة استقصائية، ده اسمعه اتجار بالبشر".

وتابع حسام حبيب: "أنا منفتش.. لكن أنا أرجل وأنضف بكتير من إن أنفى، صوته أو مش صوته ميخصنيش، أنا يخصنى بيتى ومراتى وعيلتى فقط، إنما انتى عاوزه تجرى ورا مين، ورا حد بالاسم يقربلى لكن بالفعل لأ وده اللى انتى عارفاه كويس، لا بدافع عنك ولا عنه".

وشدد حبيب قائلا: “أنا قررت إنى أواجه الحقيقة بشجاعة وهقول للإنسان الأعور انت أعور فى وشه، وأوعى تفتكرى إنى هخاف من استقصاءاتك ، لسة فى جوالات بينى وبينك ، وهعرفك يعنى أيه مصر ، وهعرفك يعنى اية تخوضى فى أعراض وبيوت مصريين ، ومن هنا ومن مكانى هعرف ازاى أجيبك بالقانون ” .

حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية



ونشر حسام حبيب فيديو جديد له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلق عليه قائلا:" رد بسيط على الشر"، وأذاع فيه تصريحات إعلامية بصوت نضال الأحمدية تقول فيها إن تسجيلات والده نتاج عمل استقصائي استمر على مدار 6 أشهر.

واتهم حسام حبيب نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة تستهدف المشاهير، وتبحث عن الفضائح، ردا على تصريحها بأن الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيلات ليست مذيعة أو صحفية.

ووجه حسام حبيب رسالة إلى نضال الأحمدية قائلا:" أي عمل استقصائي يسمحلك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة وانتي بتقولي إنها مش مذيعة أو صحفية.. طبعا دي واحدة من الشبكة اللي انتي بتديريها".

واستطرد حسام حبيب:" الناس كلها عارفة شغلتك الحقيقية ايه .. واللي انتي بعتاها دي فرد من أفراد الشبكة المعروفة".

وطالب حسام حبيب نضال الأحمدية بإثبات إنها ليست صاحبة الصوت الذي ظهر في الفيديو وهددها قائلا:" هتدفعي تمنه كبير"، ووجه لها رسالة قائلا:" ربنا يهديكي".

كما نشر حسام حبيب فيديو له مع زوجته شيرين عبد الوهاب يطمئن فيه الجمهور عليها ويدافع فيه عن الاتهامات التي وجهت له خلال اليومين الماضيين بسبب تسريبات لوالده.

وقال حسام حبيب إنه لا يدير أعمال شيرين عبد الوهاب، وهي لا تحتاج وصاية من أحد، موضحا أن والدته انفصلت عن والده منذ 30 عاما، لكنه يصر على إلحاق الأذى بهم.