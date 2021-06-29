حسن الرداد يحيى الذكرى الـ 17 لوالده : مافيش عندى صور كتير تجمعنا

احيا الفنان حسن الرداد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ذكرى والده .

حيث علق حسن الرداد قائلاً : " الذكرى السنوية ال١٧ لوالدى الاستاذ نبيل الرداد، للاسف مافيش عندى صور كتير تجمعنا مع بعض بس انت دائما فى قلبى يا ابويا،كنت عاشق لبلدك و مهموم بها و و مؤمن بضرورة وحدة الوطن العربى، مواقفك السياسية الكثيرة و الجريئة يشهد عليها كل من عاصرك .



واستكمل حسن الرداد قائلاً : " كنت مسخر نفسك لخدمة الناس الغلابة و المحتاجين و نصرة الضعيف، كنت ضهر لكل هؤلاء الناس الطيبة.



واضاف حسن الرداد كنت راجل شجاع و جرئ و لا تخاف أحد ، كنت بتدخل فى صراعات كبيرة من اجل خدمة ناس جميلة بسيطة .



وتابع حسن الرداد قائلاًَ : " علمتني حب الناس و اعتبار خدمة المحتاج هو واجب عليا طول حياتى ، لو قعدت اتكلم عنك سنين مش هعطيك حقك، شكرا على كل حاجة علمتهالى يا رمز الرجولة والجدعنة و الجراءة ، و ان شاء الله ألقاك فى الجنة ياحبيبى.

حسن الرداد مع والده فى طفولته

إعتذار :

وكان قد كشف المنتج جمال العدل فى لقاء له ببرنامج "انسايدر بالعربى": إن الفنان حسن الرداد كان مشاركا فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" مع نيللى كريم ولكن بعد رحيل والدته الفترة الماضية قرر حسن الرداد أن ينسحب من العدل خاصة أنه لم يستطع أن يتجاوز أحزانه ويشارك فى المسلسل.



"ضد الكسر" من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.