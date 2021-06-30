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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

30 يونيو نجدتنا منهم.. إلهام شاهين : الإخوان هدّدوني وحاولوا ضمي لصفوفهم

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين على أهمية ذكرى ثورة 30 يونيو، بأنه يوم هام استعاد فيه الشعب المصري بلده مرة أخرى بعدما سرقها جماعة الإخوان الإرهابية، منوهًا إلى أن أهم مكتسبات هذا اليوم هو التخلص من الإخوان. 

 

محاولات الإخوان مع إلهام شاهين 

وأضافت إلهام شاهين -في تصريح خاص لـ صدى البلد- أنها من أكثر الفرحين بنجاح ثورة 30 يونيو، بسبب مشاكلها الكثيرة مع جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم، ورئيسهم، مشيرة إلى أنهم حالوا أن تكون في صفوفهم ليضمنوا سكوتها، لكنها كانت مصرة على عدم ضياع مصر وتحولها إلى قبضة هذه الجماعة. 

 

تهديدات الإخوان لـ إلهام شاهين 

وأشارت إلهام شاهين، أنها بعد ما أصرت على موقفها أنصفها الله بإنتهاء حكم جماعة الإخوان، لافتة إلى أنها تلقت العديد من الضغوطات والتهديدات منهم، وذلك بعد ما حاولوا استمالتها نحوهم مرارًا. 
وحول حال الفن قبل وبعد ثورة 30 يونيو، علقت  إلهام شاهين، قائلة: «الفن كان رايح في داهية لو الناس دي استمرت»، مشيرة إلى أن كثير من نجوم مصر تعرضوا للهجوم والسباب من قبل جماعة الإخوان، وألمحت بأن شعور الناس بالصدمة من حكم الإخوان جعلتهم يدخلون في حالة سكوت خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها رفضت السكوت، وبادرت بانتقادهم في أول أسبوع من حكمهم. 

 

دور الدولة والفن في تشكيل الوعي

وشددت إلهام شاهين، على دور الدولة الفعال خلال تلك الفترة في دعم الفنون والثقافة، مؤكدة أن هناك أعمال قيمة تنتجها الدولة بها قدوة وتحس على الإنتماء للوطن مثل (مسلسل الاختيار بجزئيه الأول والثاني، وهجمة مرتدة، وفيلم الممر)، مؤكدة أن هناك إتجاه في الأعمال الفنية لترسيخ الإيمان بالوطن، من خلال الدراما والسينما. 

 

وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها تأمل في تقديم أعمال فنية حول تلك الفترة لكن مثل هذه الأعمال تأخذ فترة حتى يستطيع الكتاب والمؤلفون الكتابة عنها.

 

تكريم إلهام شاهين في مهرجان أسوان 

من جهة أخرى كرمت إدارة مهرجان أسوان الجمعة الماضية  ندوة لتكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين لما أحدثته من تغيير في المجتمع، وأدار الندوة الناقد الكبير كمال رمزي.

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