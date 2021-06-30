السيسي لأهل الريف: لو متعاونتوش معانا هنعاني.. فيديو

قال الرئيس السيسى، إننا نطلب من أهالينا أن يتحملونا أثناء عمليات التطوير في الريف من الحفر والتنظيم حتى نستطيع إنجاز العمل فى أسرع وقت.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده صباح اليوم المعدات والمركبات الهندسية فى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ،"لو متعاونتوش معانا في إنجاز المهمة بتفهمكم ومساعدتكم هتخلونا نعاني، وإحنا مش عايزين نعاني، حتى لو تعبتوا شوية أثناء تنفيذ المشاريع في القرية نتيجة أعمال الحفر".

وأكد الرئيس السيسى، أن بناء بيت دور واحد في الريف يعتبر توسع أفقي، ويمكن أن يتم تعليته المنازل في القرى لتصبح دورين أو ثلاثة أدوار.