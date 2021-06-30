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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي

السيسي يوجه بضرورة البدء في وضع محطات لمعالجة المياه والصرف بـ 4500 قرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب استماعه لرئيس الهيئة الهندسية ووزير الإسكان، و ذلك خلال حضوره اليوم الأربعاء اصطاف  المعدات والمركبات والآلات الهندسية المشاركة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

 

ووجه الرئيس السيسي، بضرورة البدء فى وضع محطات لمعالجة المياه والصرف الصحي في الـ 4500 قرية، معقبا: "لو بدأنا نعمل الموضوع ده نقول خلاص أحنا خلصنا".

 

وفى سياق أخر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن عدد الأطفال المصابين بالضمور العضلي  ليس بالعدد الكثير ولكن أصحابه يعانون منه شديدا، لافتا إلى أن وسائل الكشف المبكر عن هذا المرض  تكون فى الشهور القليلة الأوائل من ميلاد الطفل منوها الى أن تكلفة علاجه  يصل 3 ملايين دولار  .

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أنه كان هناك استغاثات من عدد من الآباء بشأن إصابة أطفالهم بـ الضمور العضلي وهناك عدد كبير من الدول لا تستطيع التصدي لهذا الأمر ولكن الدولة المصرية تقوم بـ السعى من أجل هذا الأمر وتوفير العلاج .

 

ولفت إلى أنه  فى حالة إصابة عشر أطفال بالضمور العضلي  يتكلف هذا  30 مليون دولار بحوالي 450 مليون جنيه مؤكدا أن الدولة المصرية تحرص على توفير العلاج لهذا المرض للأطفال الأقل من 6 شهور وحتى بلوغ الطفل عام  واختبار وفحص ما بعد الولادة للأطفال .  

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.


وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

 

واطلع الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للمراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل البنية الأساسية، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.

 

وقد وجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع "الدلتا الجديدة"، وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي.

 

ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الري اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي.
 

السيسي الهيئة الهندسية وزير الإسكان حياة كريمة تطوير قرى الريف عالجة المياه والصرف

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