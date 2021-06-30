بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بـ 30 يونيو

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية لـ الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية لـ الأقباط الكاثوليك: “باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو".

وأضاف الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية لـ الأقباط الكاثوليك: "ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".

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