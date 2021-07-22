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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موسم الرحلات الصيفية.. 5 نصائح لـ تجهيز سيارتك قبل السفر

الرحلات الصيفية
الرحلات الصيفية

تزداد رغبة العائلات خلال فصل الصيف في قضاء وقت ممتع على شواطئ السواحل المصرية ، من خلال الانطلاق في رحلات صيفية ، ولكن يفاجأ البعض بظهور مشاكل عدة في سياراتهم؛  لذلك قبل الانطلاق و السفر بالسيارة ؛ يجب مراجعة العديد من الأمور الخاصة بها، وخلال السطور التالية سنوضح 5 نصائح لتجهيز سيارتك .

 

1- زيت المحرك

يجب قياس مستوى الزيت قبل التحرك والتأكد من عدم نقصانه ، لان زيت المحرك يعتبر من أهم العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف .

 

2- زيت الفرامل

عند قياس منسوب زيت الفرامل يجب التأكد من عدم تناقصه لأن ذلك يعني تآكل تيل الفرامل الأمر الذي قد يكون خطرا على إيقاف السيارة في أثناء السرعات العالية، وبالتالي خطر على حياتك ومن معك بالسيارة.

 

3-  سائل التبريد

لابد وان تقوم بفحص المياه بمبرد المحرك ، و التأكد من وجود مياه كافية وفي حال نقصانه يتم تزويده ، كما يجب أن يتم تزويد القربة الجانبية بالمياه ، ولكن احذر من فتح الغطاء والمحرك ساخن حتى لا تتعرض للحروق. 

 

4- الإطارات

لا بد التأكد من سلامة الإطارات، وفحصها جيدا وقياس ضغط الهواء من وقت لآخر؛ لأنه يعتبر من أهم الأمور التي يجب فعلها قبل السفر، كي لا تتعرض لمخاطر الانفجار أو فقدان الهواء بداخلها أثناء السفر .

 

5-  البطارية

يجب فحص البطارية للتأكد من سلامتها، ويمكن فحصها عن طريق إزالة الكابل السالب أولا ثم الموجب، ومن ثم التأكد من قدرتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها السيارة ، او التأكد من وجود ماء كاف إذا ما كانت البطارية سائلة .

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