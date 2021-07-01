وزيرا التربية والأوقاف يشيدان بمعرض الكتاب



قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن معرض الكتاب مكان محبب لقلوب الجميع، متابعا: المعرض زاخر بالمعارف واتمنى من الجميع زيارته.



وأضاف "طارق شوقي" خلال تصريحات تلفزيونية، أن المعرض يحتوي على عدد كبير من الناشرين والجهات المختلفة ويجب علينا زيارة المعرض وتقديم الدعم لهم.



وأكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على أن المعرض يأتي في إطار الاهتمام ببناء الإنسان علميا وثقافيا وفكريا، مشددا إلى أن القراءة سلاح قوي في وجه التطرف.





شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في فعاليات افتتاح الدورة الثانية والخمسين لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021.

حيث افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معرض الكتاب ورافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء.

وأشاد أبو العينين بالتنظيم الجيد واتباع الإجراءات الاحترازية من قبل المتواجدين داخل المعرض لعدم انتشار فيروس كورونا، ولفت النائب محمد أبو العينين إلى أن الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في ظل ظروف استثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تشهد حراكا ثقافيا غير مسبوق يتمثل في الجهود المبذولة لإثراء كافة مناحي الحياة الثقافية على مستوى الجمهورية، إيماناً من الدولة والقيادة السياسية بالدور المهم الذي تقوم به الثقافة، باعتبارها إحدى الآليات الفاعلة في تشكيل الوعي وبناء الإنسان ومواجهة الأفكار المتطرفة.

جدير بالذكر، أن إجمالى مساحة معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام 80 ألف متر مربع، وإجمالى مساحة الـ"4" قاعات المخصصة لـ العرض 40 ألف متر مربع، والمساحة المستغلة 18.591 مترا مربعا.

وتضم عدد الأجنحة فى معرض الكتاب 756 جناحا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين "نشر عام" 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين "كتاب أجنبى" 40 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين "كتاب الأطفال" 47 دار نشر.

ويشارك فى هذه الدورة 1.218 ناشرًا مصريا وعربيّا وأجنبيا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، والذى سيخصص ركنا خاصا سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيها.



