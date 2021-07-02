واحدة وصاحبتها ..حكاية رجل يتزوج صديقتين لمحاربة العنوسة في البحيرة ..شاهد

تعدد الزوجات

في واقعة طريفة لم تحدث من قبل في محافظة البحيرة تزوج رجل من صديقتين يعملان في مهنة ومكان واحد، حتى لا يجرح مشاعرهم ويقلل من نسبة العنوسة بين الفتيات، ويطبق شرع الله في تعدد الزوجات.

وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول ما حدث،إلا أن الزوج في اقتناع تام أن ما فعله بمثابة تطبيق شرع الله و إنقاذ مجتمع زادت فيه نسبة العنوسة إلى الحد الذي يهدد المجتمع المصري، ومع الشد والجذب الذي يتخلل هذا الموضوع، إلا أن يوجد بعض المؤيدين لما حدث.

تعدد الزوجات

رؤى ماهر محمد البدري مراقب صحي بالإدارة الصحية بدمنهور، تفاصيل ما حدث، قائلاً :" تعدد الزوجات حلال شرعاً وسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما المانع من تطبيق شرع الله وسنة رسوله".

وأكد البدري، أن لا يوجد مانع في تطبيق شرع الله و الزواج من امرأة ثانية، قائلاً :" يطبق الشرع بدل قادر على تكاليف الزواج وعلى تكاليف احتياجات المنزلين، وقادر على تطبيق العدل بينهم".

أوضح إنه تزوج من الزوجة الأولى منذ ما يقرب من ٢٥ سنة، كانت تعمل معه في مجال واحد، قائلاً :" تزوجت عن حب وكانت زوجة صالحة ومازالت حتى الآن نعم الزوجة وأنجبت منها ٣ أولاد".

وأضاف أنه عرض على زوجته الأولى منذ ما يقرب من ٣ سنوات الزواج من الزوجة الثانية وعلى الفور وافقت على طلبه وبدأت في البحث معه عن زوجة صالحة، قائلاً :" بعد البحث لمدة كبيره عرضت عليا الزواج من زميلتها لأنها كانت تتسم بحسن السمعة وأرمله ".

تعدد الزوجات

وأشار إلي أن أثناء عقد الزواج حضرت الزوجة الأولى و الأولاد، قائلاً : " المأذون كان في حالة اندهاش لما عرف أن الزوجة الأولى موجودة وأن أولادي شهود على الزواج"، موضحًا أنه يعيش مع الزوجة الأولي والثانيه في منزل واحد دون وجود مشاكل بينهم.

وأكد أنه لا مانع من التعدد وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة ليس فيها مرض ولا علة ولو كانت تنجب لا حرج في ذلك إذا استطاع الرجل الزواج والعدل بينهم.